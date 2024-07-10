超狂五金行「商品堆到滿出」！老闆神奇找貨　網笑：像花錢買垃圾

▲北投區自強市場某間五金行。（圖／臉書路上觀察學院）

圖文／CTWANT

有網友近日看到北投區自強市場內有間五金行外觀十分特殊，因為店內商品滿到無法分類，就像垃圾般地堆到門口，神奇的是老闆竟還找的到客人要的商品，讓網友不禁直呼「像花錢買新的垃圾」。

原PO9日在臉書社團「路上觀察學院」發文貼出一家五金行的外觀照，可看到各式各樣的商品幾乎快堆滿整家店，有電風扇、椅子、水盆、掃把、拖把等，商品沒分類且全堆疊在一起，從遠處看就像是垃圾堆。

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原PO在文中寫道，「之前有人問老闆是如何進去的，我拍了影片幫各位解答，花30元看老闆表演一次」。在影片中可看到老闆一邊踩著商品一邊到處尋找客人要的東西，彷彿像在垃圾堆裡翻找一般。

▲老闆一邊踩著商品一邊到處尋找客人要的東西。（圖／臉書路上觀察學院）

神奇的是，最後老闆竟成功找到客人要的商品，讓網友不禁直呼「像花錢買新的垃圾」、「感覺是翻垃圾，不是買新品」、「這個堆積方式燒起來很危險」、「感覺這是24小時營業不關門的」、「東西沒賣完又一直進貨，也沒心整理就變這樣」。

▲老闆成功找到客人要的商品。（圖／臉書路上觀察學院）

也有人認為是「沒腦力、沒體力、沒能力整理了」、「這囤積癖」；還有人透露「老闆都睡外面，他有他的生存之道！」

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