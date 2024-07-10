交往半年！「肌肉男友變肥宅」妹子超頭痛　網曝真相：健身只為求偶

▲原PO表示，男友交往後從肌肉男變身成小肥宅。（示意圖／pakutaso）

文／CTWANT

談戀愛想要長久，雙方都要維持吸引力。就有一名妹子表示，剛認識男友時他是一名健康的肌肉男，沒想到交往後「短短半年直接從肌肉男變身成小肥宅」，看到男友現在的肥肚完全提不起慾望，讓她感到崩潰無力。貼文引發網友討熱議，不少人留言勸分手，懷疑男友當初會練身材，只是為了「求偶」。

一名女網友在Dcard上以「男友身材走樣好頭痛」為題發文，表示「最初跟男友認識的時候，男友是給人一個肌肉男的形象。健康的生活型態，再加上大肌肌，讓我對他很欣賞也覺得很幸福。然而在交往後，卻幾乎沒有再看到男友上過健身房一次。同居後發現他都非常晚睡晚起，更開始熬夜打電動吃宵夜。短短半年直接從肌肉男變身成小肥宅。」

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原PO說，她自認很注重身體健康，也希望另一半有相似態度，「畢竟是要長期一起生活的人！因此常常軟磨硬泡希望他去運動一下稍微注重自己的健康。鼓勵他啦、問他今天要不要一起上健身房、獎勵制度啦」，甚至還說上一次健身房就幫他「服務」一次，「到最後直接直言不諱的說『你肚子真的很大欸』都用上了，男友卻都無動於衷。」

原PO指出，現在看到男友就崩潰又有點無力，尤其看到肥肚更是一點慾望都沒，「個人也是希望這份感情可以長久，如果是有辦法解決的事情就好好溝通解決，但也不想太為難彼此，真的好苦惱！」

貼文引起網友討論，不少人認為原PO應該分手，「分手吧，昨天才看到一篇女的太胖被離婚，我覺得要這麼不自律，經過別人提醒還是無動於衷的，就是咬死你們不會因為這點離開他們」、「要是我，我就一禮拜上五次健身房了」、「要不分手吧這樣像我這種單身狗族群才更有機會脫單」、「坦白說，我覺得他要是真的有運動習慣，不太可能交女友後就荒廢了」、「可能只是想騙女友才健身」。

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