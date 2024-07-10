獨／雞舍高溫「蛋雞熱死」慘況曝　蛋農嘆：一個下午就滿地屍體

▲南部傳出有蛋雞場雞隻熱到暴斃，蛋農損失慘重。（圖／業者提供）

記者楊惠琪／台北報導

入夏以來，氣溫動輒飆到36度以上高溫，連蛋雞也受不了活活熱死。南部一處蛋雞場日前傳出大量雞隻因熱緊迫暴斃，讓蛋農大嘆，近期蛋價崩盤已經血本無歸，現在又因為天氣太熱，雞隻熱到暴斃，根本是雪上加霜。從業者提供的照片也清楚看到，雞舍滿地雞屍。中華民國養雞協會呼籲蛋農，近期加強留意雞舍降溫作業，以免增加不必要的損失。

南部一處蛋雞場上周傳出有雞隻活活熱死災情，業者表示，當天下午氣溫高達40度，雞舍溫度就像烤箱一樣，灑水降溫、吹風扇都沒有用，「一個下午就滿地屍體」，至少死了50多隻，損失數萬元，原本因為天熱影響產蛋率，現在又被活活熱死，加上近期蛋價崩盤，真的是雪上加霜。

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高雄曾姓蛋農指出，當氣溫高於36度雞隻就會產生熱緊迫，導致食慾降低、活動力差，產蛋量下降，氣溫高於39度以上就有可能死亡，夏季雖然是雞蛋消費淡季，但飼養成本卻更高，禽場必須使用噴霧、風扇降溫，夏季電費每月就要4萬元，但「老百姓都不懂我們養雞的成本，只想要便宜的蛋價」。

▲南部傳出有蛋雞場雞隻熱到暴斃，一個下午就滿地屍體。（圖／業者提供）

曾姓蛋農也抱怨近期農業部蛋雞緊急淘汰計畫，淘汰1隻蛋雞只能拿到9元補助，但購買1隻蛋雞約150元，加上飼養與飼料成本，1隻蛋雞的養成成本至少500元，通常要產蛋滿1年才回本，現在農業部要求提前淘汰，當然會捨不得，況且現在屠宰場車輛排程滿檔，補助根本看得到吃不到。

中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍表示，近期因為持續高溫，蛋雞普遍減產約2成，尤其傳統禽舍更面臨酷暑考驗，提醒業者要強化灑水與增加風扇降溫作業，以防降溫不及，增加不必要的損失。