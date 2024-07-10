批藍白詞窮只能罵開鎖！　黃捷：攻擊我的都代表「戰功勳章」

▲民進黨立委黃捷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

藍綠8日因《選罷法》修正案爆發激烈攻防，國民黨質疑民進黨立委黃捷為占主席台，清晨就「破壞門鎖」進入會議室，黃捷則回應，自己沒找鎖匠，早起上班、合法合規。對此，黃捷今（10日）再度表示，攻防手段就是用在議事，質疑她違法開鎖的人，未免也太好笑。跑來攻擊她的，都只是代表她的「戰功勳章」而已。她批評，藍白目的很清楚，就是要毀滅她，來轉移焦點。

黃捷於臉書表示，藍白連罵她都能詞窮，只能一直說她很會「開鎖」？她想問藍白，蔣萬安、黃國昌以前還砸破玻璃、強鎖大門，算不算違法？攻防手段就是用在議事，質疑她違法開鎖的人，未免也太好笑。

黃捷認為，所以跑來攻擊她的，都只是代表她的「戰功勳章」而已。最可笑的是韓國瑜，講到「罷免」，韓國瑜就很敏感，特別針對她。她批評，一個喇叭鎖，能讓藍白這麼害怕，集中火力在她身上。藍白目的很清楚，就是要貼她標籤、毀滅她，來轉移焦點。

黃捷重申，民進黨一定要用各種議事攻防，擋住選罷法，否則任何法案都能粗暴通過。當天也確實奏效，選罷法已踩煞車。但這並不是結束，因為藍白隨時能繼續排審。

最後，黃捷強調，至於藍白所有的攻擊，她根本不怕，也不會浪費力氣，陷入戰場。她說，焦點必須拉回現在的議程。今天是國會擴權法案的憲法法庭，敬請關注，翁曉玲的憲法訴訟法也再度被排入程序委員會。

▼黃捷開鎖畫面。（圖／國民黨提供）