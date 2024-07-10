汕頭15歲少年遭「2名同學殺害」　家屬稱：3人原本是好友

▲事發校園。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

汕頭潮南2名少年方某潤與方某輝6日17時左右將欠債的方某銘約到學校。方某潤藉機用手臂勒住方某銘頸部，導致對方窒息死亡。死者的父親方先生氣憤地表示，兇手殺死兒子後，竟若無其事地走出學校，還自行前往派出所自首。

據《澎湃新聞》報導，汕頭市公安局潮南分局10日通報，7月6日17時許，潮南區司馬浦鎮新興路南附近發生一起因債務糾紛引發的刑事案件。

▲▼銘銘生前的照片。（圖／翻攝自澎湃新聞）

方先生表示，兒子銘銘今年15歲，被方某潤與方某輝殺害，「3人先前是好朋友，另外兩個人16歲，是同學校的。」

方先生表示，「法醫說兒子是遭勒死的，喉嚨的兩邊骨頭，被兇手勒斷了一根還插進了氣管裡，導致死亡，其他沒有什麼明顯嚴重的外傷，只是背部、肩膀、頭部都有一點點傷口。」

▲兇手因死者欠錢而痛下殺手。（圖／翻攝自澎湃新聞，上同）

他氣憤地在網上發文，「我兒子美好的人生才剛剛開始，正當年華，你們（兇手）怎麼能殘忍剝奪他的生命？都是父母的心頭肉，為什麼要殺害我兒子，我就這麼一個兒子，為什麼這麼殘忍？多大的怨仇？請求政府部門幫我們主持公道。」

報導指出，目前，方某潤、方某輝因涉嫌故意殺人罪被公安機關依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。