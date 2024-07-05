17歲少年車禍頭部重創「轉院又被撞」昏迷指數維持3　插管治療中

▲17歲少年凌晨遇到車禍，頭部重創轉院，沒想到又遇上車禍，昏迷指數維持3。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

昨天(4日)清晨5點多，台中國道3號沙鹿路段發生嚴重車禍，車上一名17歲蔡姓乘客傷勢頭部重創，一度無呼吸心跳，經送沙鹿童綜合醫搶救恢復生命跡象，被送往加護病房治療。但家屬昨下午將少年轉院到中國附醫時，載送少年的救護車又與機車發生車禍，院方再緊急派車前往將少年續送中國附醫。據悉，少年傷勢未受救護車禍影響，目前昏迷指數依舊維持3。

▲少年一天遇到2車關，目前在中國附醫加護病房，昏迷指數依舊維持3。（圖／民眾提供）



昨日蔡姓少年以及3名友人，搭乘一名19歲黃姓友人的車，欲從新竹返回烏日，卻在國道3號沙鹿段不明原因碰撞一台槽車，車子失控撞上外側護欄，車頭幾乎全毀。蔡姓少年傷勢最為嚴重，一度無呼吸心跳，送往沙鹿童綜合醫院，經搶救恢復生命跡象，之後送往加護病房治療。

▲少年清晨遇上嚴重車禍，頭部重創被送往童綜合醫院急救。（圖／資料照片）



據悉，少年家屬在手術後就想將少年轉到中國附醫，沒想到下午轉院時，載送少年的救護車行經台灣大道與忠明路口時，跟另名35歲騎士發生碰撞，機車被卡進救護車下方，騎士左膝蓋骨折，所幸意識清楚。

少年在一天之內兩度遭遇車禍，第一次車禍造成腦出血以及頭骨和頸椎骨折，所幸沒有因為第二次車禍而增加傷勢，目前昏迷指數依舊維持3，仍在加護病房插管治療中。