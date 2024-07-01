桃園17歲少年無照「翹孤輪」炫技　最高罰6萬+吊扣牌照半年

▲17歲少年騎普通重型機車以「前輪騰空而後輪著地」的方式俗稱（俗稱翹孤輪）在桃園向陽公園附近的道路行駛。（圖／民眾提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警分局接獲民眾檢舉，一台普通重型機車以「翹孤輪」的方式在桃園區向陽公園附近的道路上行駛，因該路段人車密集，危駕行為極具危險性。經比對調查通知車主及實際駕駛人前來說明，查證違規屬實，依照道路交通管理處罰條例危險駕車及無照駕駛，最高可罰60000元，及吊扣牌照半年。另從7月1日起至8月31日止，為期兩個月的暑期青春專案，桃園分局將強化各項勤務作為保護青少年朋友，避免誤入歧途。

▲警方根據檢舉查證屬實予以重罰。（圖／民眾提供）

今年6月21日桃園分局接獲民眾以手機錄影及拍照，一台普通重型機車竟然在桃園區向陽公園附近的道路上，以前輪騰空而僅以後輪著地（俗稱翹孤輪）的方式行駛，該路段人車密集，該車危駕行為極具危險性。拍攝人實在看不下去便檢具相關影片及照片向桃園分局提出檢舉，經過詳細比對調查，通知吳姓車主及實際駕駛人17歲張姓少年前來說明，查證違規屬實，依照道路交通管理處罰條例第43條危險駕車可罰6000至36000元及21條無照駕駛開罰6000元至24000元，同時吊扣牌照6個月，並告誡切勿再犯，避免發生危險。

▲▼桃園警方於「青春專案」首日實施高度臨檢。（圖／龜山警分局提供）

7月1日起到8月31日這兩個月是暑期青春專案，保護青少年責無旁貸，桃園分局於6月28、29、30日連續三天晚間特別舉辦雷霆除暴專案（擴大臨檢結合酒駕及防制危駕勤務）、龜山分局執行「青春專案」針對青少年易聚集逗留場所實施高強度臨檢，執勤警力42名查獲詐欺犯一件1人、失聯移工一件1人、撞球場容留一件3人成果豐碩。後續警方仍會加強相關勤務作為，希望青少年朋友可以過個優質安全的暑假。