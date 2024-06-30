不眠不休打電動！泰19歲少年吐血暴斃　半裸倒公廁

▲少年當場搶救無效身亡。（圖／thairath）



記者王佩翊／編譯

泰國一名19歲少年整日沉迷電動遊戲，又經常抽菸，疑似因此暴斃在一間美食中心的廁所內。救護人員到場後，發現少年吐血並倒臥血泊，隨即替他實施30分鐘的心肺復甦術，但仍回天乏術。根據目擊民眾表示，現場還發現其嘔吐血跡。

根據thairath報導，暖武里府警方26日下午6時30分接獲稱，有一名男子在美食中心的公共廁所內失去意識，口吐鮮血。警察與救護人員隨即趕往現場，到達後發現一名19歲少年倒在廁所內，身上僅穿著一條短褲，已經明顯失去意識且無生命跡象。

救援人員隨即在廁所前替他實施30分鐘心肺復甦術，但仍未能將其救回，最終不治身亡。

目擊民眾指出，當時她正在公廁門外的停車場擦車，但卻突然聽到一聲敲門聲，一開始她以為是有人吵架，於是開始尋找聲音來源，隨後聲音越來越大。她最後發現聲音是源自男廁，因此立刻去找保全，但是沒找到人，後來發現有2名男子準備進廁所，於是拜託他們協助查看。受人所託的男子走進男廁後，便發現少年倒在血泊中，且口吐鮮血，因此一行人連忙通報警察。

死者的62歲父親接獲死訊後趕到現場處理後事。他表示，兒子之前是與母親一起住，母子倆後來才搬回他身邊，但是女方日前因為債務問題離家出走，只剩他一人獨自供兒子讀書。

他指出，少年經常翹課，最終輟學，開始與朋友鬼混，整日沉迷電動遊戲，深夜才回家。由於兒子經常咳嗽，患有肺部疾病，因此他曾經懷疑兒子可能染上毒癮，不過少年僅承認自己吸菸。

警方已記錄現場情況，但少年的遺體仍將送交法醫進行屍檢，以釐清確切死因。