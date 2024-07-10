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大陸 大陸焦點 特派現場

臨沂降雨量破歷史紀錄！　鱘龍魚養殖戶損失百萬…90%魚被沖走

記者廖翊慈／綜合報導

山東省臨沂市平邑縣近日受副高邊緣暖濕氣流持續影響，當地觀測史上出現首個特大暴雨，雨勢之猛，歷史少見。當地一名養殖戶顏太太表示，「一夜之間，差不多90%的鱘龍魚全沒了，損失一百多萬（人民幣，下同），整個家的生計都沒了著落。」

據《九派新聞》報導，1962年有氣象紀錄以來，平邑日降雨量極值是220.1毫米，最大小時雨量極值是88.6毫米。根據臨沂市氣象台監測，6日20時至7日20時，平邑國家基本氣象站日降雨量306.9毫米，單站最大小時雨量102毫米，雙雙突破當地歷史極值，分別超出86.8毫米和13.4毫米。

▲顏太太家的魚池滿是淤泥。（圖／翻攝自微博）

顏太太表示，父親已養殖鱘龍魚13年，今年是她和丈夫接下接力棒的第一年，「父親剛開始養殖時，手頭沒有那麼多錢，是向周圍的親戚朋友借錢，才建起了一個個的魚池、購買設備和飼料，賣掉成熟的鱘龍魚，這才有了些餘錢，又慢慢地擴建，到現在，我們一家共建有三四十個養殖池，養了三四十萬斤鱘龍魚。」

顏太太感嘆，「我父親今年60多歲，養鱘龍魚忙活了大半輩子，見過大風大雨，但他從來沒遇到過這種情況，養殖場離我們家也就車程5分鐘的距離，但10分鐘內過去的道路就被淹沒了，完全無法去查看魚池的狀況。」

她表示，大雨整整下了兩天，河道不通，導致河水蓄積、水位上升，「河水淹沒過所有的養殖池，十幾萬斤的鱘龍魚就這樣順著河水流走，不僅如此，當時雨太大，電路也淹在水裡，斷電後，還有不少鱘龍魚因缺氧而死，後來，水又漲到旁邊房屋的窗戶，水位高達一公尺多，機器設備全泡在水裡，其中包括三、四台發電機。」

▲▼臨沂降雨量破紀錄。（圖／翻攝自微博）

▲有不少居民在下游處「撿漏」。（圖／翻攝自微博）

她還說道，「平邑縣養殖鱘龍魚的養殖戶約有二十幾家，和我們有著相同遭遇的並不少，北溫水村處於河流上游，現在下游都在捕撈被水沖走的鱘魚，還有外地的人趕來捕魚。」

顏太太表示，光是今年她和丈夫新建三個養殖場，就投入了五、六十萬，不可能拋去這些成本，另謀出路，「家裡養殖鱘龍魚這麼多年，也從未聽說能夠投保，沒有保險賠付，可能會向政府申請補助，只能鼓勵彼此，從哪裡跌倒從哪裡爬起來，收拾完池子再重新開始。」

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