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交往4個月就求婚　她猶豫了！內行推找徵信社：抓到2年男友有前科

▲▼ 結婚,婚禮,新娘,新郎。（圖／取自Pexels）

▲男友4行為讓原PO很猶豫該不該嫁。（示意圖／取自Pexels）

記者施怡妏／綜合報導

結婚是人生大事，要一起步入下個階段的人選格外重要，一名女網友表示，男友今年40歲，各方面都很優秀，交往4個月男友就求婚了，但有4個問題，讓她很猶豫該不該走進婚姻，像是男友在社交軟體從來不放合照，不願給手機密碼等等。對此，有網友指出，有些長輩會請徵信社，婚前先調查對方底細。

女網友在Dcard發文，兩人都是高收入族群，男友的條件和家庭背景都很優秀，女人緣也很好，交往4個月男友就在眾人面前求婚，但有4個問題讓她猶豫是否該走向婚姻。第一點是，男友不願意分享過去情史，總是避而不談，還會掰一個假的內容呼嚨過去。

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第二點是，雖然常常見男友的家人和朋友，但男友從不在IG、FB放兩人的合照，「他給我的理由是，他想遠離社群媒體」。第三點是，男友不願交出手機密碼，原PO理解也尊重個人隱私，「但綜合前面那兩項，又不給我密碼，只是徒增更多的不安全感」。最後，男友出國在夜店慶生，朋友起鬨抱女服務生，男友竟然真的抱了，「他給我的理由是，這只是社交」。

男友每次總能說出很多好聽話說服她接受，不過原PO坦言，「這些點其實沒有在我心中真正消除過」，在過往的感情中，曾莫名其妙連續4次當小三的經驗，「真心不想被騙 」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友分享經驗。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光，網友建議她再想想，「第二點應該是情史很精彩吧」、「你確定這種男生你要嫁？互相信任很重要，請考慮清楚，寧缺勿濫」、「一個高收入、自身條件家庭背景又很好、有魅力又有女人緣的男生，為什麼會到40歲還未婚呢？建議妳多觀察啦，應該有什麼隱性的大缺點還沒被發現」、「條件那麼好的人到40歲還沒結，真的真的絕對有問題」。

還有網友指出，「既然是高收入族群，可以雇用徵信社去查啊，二、三十年前許多家境不錯的長輩，擔心孩子被騙，會婚前徵信，細查未來女婿、媳婦的底細，只是現在好像比較不流行這樣做。我就有親戚是婚前徵信，才發現交往兩年論及婚嫁的男友居然有前科，而且是恐怖情人那種縱火傷人，立刻分手逃走」。

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