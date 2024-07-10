小雞上工「徵附議投票」1票30元！連署狂飆2700　網友轟爆

▲有網友在小雞上工徵網軍，附議一票給30元。（圖／翻攝自Dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前震驚發現，有人在打工兼職平台「小雞上工」徵人，幫忙在「公共政策網路參與平台」附議投票，1票30元。消息曝光後，引爆輿論撻伐，而該篇兼職文目前已下架。

網友在Dcard發文提到，「波波牙醫」爭議已延燒多年，最近有人為了繼續有後門鑽，上公共政策網路參與平台連署，但由於成效不彰，於是又到「小雞上工」徵網軍，一個連署給30元，「要他們去附議支持後門政策的提案。」

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原PO不禁開嘲諷，「這些人真是財力雄厚，想要醫師資格嗎？想要連署嗎？通通買給你。而連署人數也蹭蹭上漲，跑到2700多了。」

▲網友炸鍋了。（圖／翻攝自Dcard，下同）

對此，許多網友留言砲轟，「扯爆！對這個議題很關注，我爸牙齒被波蘭牙醫弄壞，現在要花10幾萬重新治療，看到一次生氣一次，政府花人民納稅錢讓波蘭、西班牙、日本牙醫權貴買醫師執照，再來傷害人民」、「有夠惡質」、「想想真的很可怕，一個攸關人命健康的執業資格，竟然能用買的？這個國家怎麽會變這樣子」、「太噁心了吧」、「真心想問，這樣有違法嗎？」「我直接去給他按不同意，太扯了吧」。

事後，原PO直言，此舉應該已違反平台使用規則；而不少網友也幫高調，號召群眾將提案下架，「能夠把他們檢舉下架嗎？」「好誇張，更令人反感」、「那一起號召大家檢舉，把這個提案下架」。