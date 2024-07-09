夫妻金援全靠娘家！岳母出門跟女婿打招呼　再見成3屍血案

▲三重區三和路發生命案，丈夫畏罪尋短 。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

新北市三重43歲劉女9日傍晚被母親發現倒臥住家，身中7刀渾身是血送醫搶救不治。42歲廖姓丈夫案發後抱著6個月男嬰開車逃往陽明山馬槽橋下雙亡。據了解，劉女廖男和岳母鄭女同住，劉女和廖男也全靠娘家幫忙，鄭女上午出門餵貓前還和女婿打招呼，未料5點多回家就發現女兒身亡。

據了解，廖男、劉女兩人去年結婚，1月生子，雙方皆無業，全靠父母親金援。兩人生子後就有因為孩子問題發生爭吵。岳母鄭女是愛貓人士，每天都會出去餵貓，今天上午9時出門前，還有向女婿打招呼。

▲三重區三和路2樓住家發生命案。（圖／記者戴上容攝）

鄭女下午5時許返家後，發現女兒全身滿是刀傷倒臥浴室，緊急報案將女兒送醫，劉女不幸於晚間6時許傷重不治。警方現場勘驗，發現門鎖沒有被破壞，且家中案發現場有被整理過，命案應是熟人所為，警方也在劉女陳屍的浴室發現兇刀，是一把連刀把25公分的主廚刀，已被清洗過。

警方展開追查，42歲廖男下午1時27分抱著6個月大男嬰出門，開車往陽明山，開了2個多小時於下午3點多到陽明山馬槽橋。晚間7時許發現廖男時，廖男抱著小孩坐在車內，雙雙死亡且已屍僵，廖男疑悶殺兒子後，尋短窒息而亡。

▲ 兇嫌和男嬰陳屍車內 。（圖／記者陳以昇攝）