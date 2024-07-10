油漆攪拌機突爆炸！　24歲男「全身著火炸飛」重摔畫面曝

▲24歲工人哈坎瞬間著火炸飛。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

在土耳其中部科尼亞（Konya）一間金屬工廠發生爆炸意外，當時一名24歲工人正透過攪拌機混合油漆，沒想到油漆竟突然爆炸，導致他瞬間被炸飛，全身多處著火，所幸緊急送醫後救回一命。

根據《Konyanın Nabzı Gazetesi》報導，這起事件發生在7日下午4時左右，當時24歲工人哈坎（Hakan Filiz）走向攪拌機準備混合油漆，沒想到他才剛彎下腰沒多久，攪拌機底盤刮出的火花與油漆交互作用，瞬間發生爆炸。

從曝光的監視器畫面可以看到，攪拌機突然爆出巨大火焰，瞬間衝擊力將哈坎整個人炸向半空中，翻轉一圈後重摔落地，且他全身多處著火，其他員工看到後立刻趕來，脫下衣服在哈坎身上狂甩協助撲滅。

哈坎被緊急送往科尼亞市立醫院進行救治，所幸傷勢未造成生命危險，目前恢復情況良好，而相關單位也正針對意外發生原因進行調查。

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