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又見非裔男喪命！美飯店保全「無視呼救」膝蓋壓制畫面曝光

記者詹雅婷／綜合報導

美國近期再度發生類似佛洛伊德命案的致死事件，只不過這次動用武力者並非警察，而是飯店保全。6月30日，43歲非裔男子米切爾（Dvontaye Mitchell）被凱悅飯店多名保全用手、膝蓋等部位按在地上，儘管臉部朝下大聲呼救並道歉，但等到警察趕到現場時，他整個人已經沒有反應，搶救不治，在飯店門口嚥下最後一口氣。

華盛頓郵報、WISN等報導，這起事件發生在密爾瓦基（Milwaukee），目擊者宣稱，當時米切爾進入凱悅飯店（Hyatt Regency）大廳女廁後把自己反鎖，接著威脅工作人員，隨後在大廳門口處被保全抓住。

畫面顯示，4名凱悅飯店的保全人員把米切爾壓制在地，米切爾當時臉部朝下，大喊「對不起」。保全對著米切爾說，「這就是男人走進女廁的後果」。

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲當警察趕到現場時，米切爾整個人已經沒有反應。（圖／翻攝自臉書）

當警察趕到現場時，米切爾整個人已經沒有反應，儘管緊急進行CPR搶救，最終宣告不治。法醫把初步死因列為他殺，警方則稱調查正在進行中。代表米切爾家屬的律師克倫普（Ben Crump）要求飯店公布影片並確認涉案者身分，「米切爾當時還懇求饒他一命，這真的太令人心碎」。

針對這起事件，凱悅飯店發言人表示，密爾瓦基凱悅飯店由德州公司Aimbridge Hospitality經營管理，Aimbridge對於米切爾之死的調查證在進行中，涉案員工已停職。Aimbridge Hospitality則是向死者親屬表示哀悼，稱公司正在進行調查，致力為所有飯店顧客與員工提供安全環境。

現階段還沒有人因為此案遭控告。死者妻子哈爾蒙（DeAsia Harmon）表示，「他身上沒有攜帶武器，他們不該這樣對他，這是令人無法接受的」。

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