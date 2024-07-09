驗證「去中心化指管」與「交戰規則」　國防部說明漢光演習實兵演練規劃

軍聞社

國防部今日召開記者會，說明「漢光40號演習實兵演練規劃」，作計室聯戰處處長董少將表示，此次實兵演練分由戰役、作戰與戰術等層級，設計仿真戰場想定及輔助狀況，誘導官兵操演，以驗證聯合作戰計畫可行性，及各級部隊執行計畫的能力。

記者會今天在國防部博愛營區舉行，由國防部發言人孫少將主持，作計室聯戰處處長董少將針對「漢光40號演習實兵演練」規劃實施說明。

董少將表示，此次演練構想依共軍犯臺可能行動，發展想定架構，國軍以三軍兵力現況，採實兵、實地、實時、實裝方式，規劃部份海空兵力實施對抗操演，置重點於軍種聯合作戰及夜戰等課目，遂行戰力保存、整體防空、聯合截擊及聯合國土防衛作戰等連續5天4夜操演。

針對「演習階段及課目」，董少將表示，在「戰力保存作為」方面，戰力保存為後續戰力發揮之基礎，演習驗證地面部隊藉欺敵偽裝、堅固工事與建物掩蔽，艦艇海上機動、分散靠泊，戰機戰備轉場、防空與訊跡管理，確保三軍戰力完整與安全；在「整體防空效能」方面，統合運用三軍部隊防空兵、火力，演練近、中、遠程整體防護網，並運用戰機增強聯合防空效能，於本島執行防空作戰任務。

在「聯合截擊與反封鎖作戰能力」方面，董少將指出，整合海上、空中兵力、岸置火力與海巡等，於本島海、空域，遂行反封鎖護航任務，以維持重要聯外海、空交通暢通，並建立海上擊殺鏈，執行濱海打擊作戰實兵操演；在「聯合國土防衛作戰韌性」方面，各作戰區指揮海（岸）巡、特戰及地面部隊等，遂行近岸防禦、反掃雷破障、反登陸、反空（機）降作戰、關鍵基礎設施防護與城鄉守備實兵演練。

此外，在「全社會防衛體系」方面，為發揮軍民整合與城鄉防護效能，同步執行「同心」、「自強」、「萬安」、「民安」演習；同心演習較去年增加25個參演單位及兵力2,032員，強化14天教召及編實動員能量；另自強演習亦較去年增加11個參演單位及徵購徵用品項30萬5,294件，驗證民間車機、物資採購作業及協力裝備修護能量。

董少將指出，此次實兵演練驗證重點包含「去中心化指管」、「聯合作戰計畫」、「整體後勤支援」、「連續及聯動原則」以及「交戰規則」等5項，在「去中心化指管」方面，因應現代戰爭快速變化，戰場複雜度與不確定性日益增加，此次演習藉各種輔助狀況，驗證任務式指揮、分散式指管機制，以遂行獨立防衛作戰任務之能力；在「聯合作戰計畫」方面，藉實兵演練，使官兵熟悉戰場環境，瞭解作戰任務及指揮與戰鬥程序，同時磨練各指揮官任務式指揮與授權機制，縮短決策程序，爭取戰場主動優勢，並驗證聯合作戰計畫可行性。

在「整體後勤支援」方面，各類重要軍品、物資整補採「前推預置、分區屯儲」方式，預屯於部隊周邊戰術地區，藉由堅固建物或地下化設施，降低遭敵集中攻擊造成之損壞，以及運輸與整補之風險，提升部隊作戰持續力；在「連續及聯動原則」方面，由戰役、作戰、戰術層級，從實戰的角度設計晝夜連續想定及輔助狀況，誘導官兵24小時不間斷演練，著重三軍各級部隊共同執行作戰任務，驗證支援與被支援部隊採取聯合行動實施操演；在「交戰規則」方面，依4月份電腦輔助指揮所演習結合交戰規則驗證成效，續藉由實兵演練驗證作戰區（含比照）以下「任務型交戰規則」及「單兵交戰規則攜行卡」發展成果，期能提升戰時軍事行動合法性與正當性。

董少將進一步表示，此次演練將由總督察長室及各軍司令部，納編所屬參謀負責演習期間督考事宜，檢視三軍各級部隊確依敵情威脅，將聯合作戰計畫融入想定及輔助狀況，誘導地境內三軍部隊執行訓練，落實達成國軍實戰化訓練要求目標。 董少將強調，此次漢光演習，國軍秉持誠實軍風，確實深入檢討部隊訓練成效，並提出具體可行之解決方案，俾能達成高戰備目標，建立堅實可恃戰力，確保國家安全。