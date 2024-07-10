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今「雨最多」地區曝　下周成颱機率提高

（圖／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」）

▲吳德榮說，最新歐洲模式50次系集模擬顯示，周日前後，菲律賓東方至南海一帶熱帶低壓存在機率，分別調整為60％及50％（上圖左）；下周三前後，呂宋島附近輕颱存在機率，則略調高為30％（上圖右）。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」」）

記者陳俊宏／台北報導

今日午後雷陣雨最多，中部以北山區防局部豪雨！氣象專家吳德榮表示，最新歐洲模式50次系集模擬顯示，下周三前後，呂宋島附近輕度颱風存在的機率，略調高為30%，對天氣會有什麼影響，應繼續觀察。

中央氣象署預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今日各地晴到多雲，午後雷陣雨相對多一些，午後中部以北、宜蘭、花蓮、各地山區有局部短暫雷陣雨，其中大台北、各地山區有局部大雨機率，中部以北山區有局部豪雨機率，而中南部清晨也有零星降雨機率。

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（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，今日至周六大氣持續不穩定，近山區午後有對流發展，擴大至部分平地及山區，應注意局部「大雷雨」（雷擊、強風、瞬間大雨⋯）的威脅；周日至下周二太平洋高壓逐漸增強，雖仍有午後對流，但略受到高壓抑制，其強度稍減弱、範圍略縮小。

吳德榮說，最新歐洲模式50次系集模擬顯示， 周日前後，菲律賓東方至南海一帶熱帶低壓存在的機率，分別調整為60%及50%；下周三前後，呂宋島附近輕颱存在的機率，則略調高為30%，由於模擬持續調整中，對天氣會有什麼影響？實屬言之過早！應繼續觀察。

至於最近是否可能有颱風生成，劉沛滕表示，這周太平洋高壓範圍相對較廣，下周會慢慢北移，屆時菲律賓東方海面至南海，會空出一些讓低壓擾動發展機會，下周再觀察是否有新的擾動發展，目前沒比較明確跡象。

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