午後雨彈來襲「大台北恐有豪雨」　7月中下旬進入颱風活躍季

▲今日午後降雨熱區集中在大台北和北部山區，尤其大台北會出現短延時豪雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署今（10日）指出，未來一周高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣型態，今天降雨熱區主要在中部以北、宜蘭及花蓮地區，大台北午後會出現局部豪雨，宜蘭、花蓮交界處在午後降雨時間比較長，延續到晚上，花蓮地區民眾多注意降雨情形。

氣象署預報員官欣平表示，未來影響天氣主要是太平洋高壓的強弱，其增強或減弱改變、區域的風向，降雨與高溫範圍所有不同。今天至周四高壓減弱東退，風場轉為偏南風，周六高壓增強，又會轉為東南風，影響天氣變化。

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他說，今天仍要留意高溫，大台北、中南部比較容易出現36度及以上溫度，今天屬於偏南風，降雨在中部以北、宜蘭及花蓮地區，南台灣和東南台灣靠近山區會降雨。午後降雨熱區集中在大台北和北部山區，尤其大台北地區會出現短延時豪雨。

▲今日降雨情形。（圖／氣象署提供）

他指出，明日、周五高壓減弱比較明顯，吹西南風，迎風面中南部清晨到上午會有一小段降雨，午後雷陣雨集中在中部以北、宜蘭花蓮，東南部可能出現焚風，各山區可能大雨。

官欣平表示，周六之後吹南風，高壓逐漸增強，午後雷陣雨還是會下，風向轉變為東南風，午後熱對流範圍轉變為偏西半部，在桃園以南。周末到下周轉變為南部降雨較明顯，北部比較偏向桃園以南的區域，大台北山區也可能降雨。

官欣平提到，未來8至10天沒有明顯的熱帶系統影響台灣地區，但南方海域開始有低壓慢慢發展。台灣現在籠罩在太平洋高壓之下，是下沉的穩定天氣，且水氣偏少，台灣附近要發展熱帶系統比較困難。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，現在進入颱風會比較密集發展的時期，在低壓影響比較多的區域，仍有熱帶系統生成，在水氣、海溫影響之下，颱風比較容易生成。7月中下旬高壓逐漸北抬，南邊是比較活躍的低壓區，會有小小的低壓生成，低壓槽建立後就進入颱風活躍季。

官欣平說，海溫比較高，有利颱風生成和發展，但是否影響台灣，還要視台灣附近的天氣系統配置，若台灣附近天氣系統發展較強，颱風可能離台灣比較遠。