海溫高有利颱風增強　鄭明典：台灣周圍「暖池中的暖池」

▲鄭明典指出，台灣周邊有一大團30度以上的暖海水，真是暖池中的暖池。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

7月進入颱風季，前中央氣象局長鄭明典今（10日）指出，現在台灣周邊有一大團30度以上的暖海水，真是暖池中的暖池，海溫高有利於颱風增強。氣象專家林得恩表示，中央氣象署預測今年鄰近台灣的颱風有2至4個。

鄭明典日前表示，台灣周邊海溫比氣候值高出2至3度，海風調節效率減低。加上偏強的太平洋高壓，晴空多、風速弱，天氣變得異常悶熱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭明典今在臉書發文表示，一般以年平均溫度高於28度的區域稱為暖池，現在台灣周邊有一大團30度以上的暖海水，真是暖池中的暖池。「海溫高，理論上有利颱風增強，需要關注」。

▲氣象署預測今年鄰近台灣的颱風有2至4個 。（圖／翻攝林老師氣象站臉書）

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉絲團 「林老師氣象站」表示，今年是反聖嬰年，據過去氣候統計，颱風生成的位置以及行進路線接近台灣的機會都會比較高，而生成總數則會較正常年來得少。

他指出，每年6月至11月鄰近台灣的颱風氣候平均值是3至5個（距台灣300公里內）；氣象署針對今年的颱風展望，今年預測值將會是2至4個，屬於正常偏少，但位置會比較接近台灣。