快訊／雨彈夜襲！雙北11縣市大雨特報　

▲氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者蔡亞樺／台北報導

午後對流發展旺盛，降雨持續擴大，中央氣象署今（9日）晚間6時20分針對雙北等11縣市發布大雨特報，低窪處慎防淹水，另氣象署針對南投縣、彰化縣及雲林縣發布大雷雨訊息，持續1小時。

氣象署指出，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日桃園以北、南投、彰化至嘉義地區及新竹、苗栗山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪處慎防淹水，山區慎防坍方及落石。

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▲11縣市發布大雨特報。（圖／氣象署提供）

氣象署指出，南投縣、彰化縣、雲林縣大雷雨持續時間至晚間7時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

▲南投縣、彰化縣、雲林縣發布大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，今天各地仍以晴到多雲的天氣為主，中午過後在西半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，雖然整體雨量及雨勢和昨日相比有略減少的趨勢，但西半部山區仍有局部大雨發生的機率。

氣象署表示，明日台灣各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，大台北地區及各地山區有局部大雨發生的機率，中部以北山區並有局部短延時豪雨發生的機率。

大雨特報

影響時間：09日晚上

＊大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣

大雷雨即時訊息

影響時間：09日晚上

＊警戒區域：南投縣、彰化縣、雲林縣