颱風季到！　高海溫「超級大補丸」中旬起可能朝台菲一帶

▲歐洲模式未來10天的低壓預測走勢圖，可見「可能的颱風形成熱點」。（點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署表示，7月起北太平洋西部海域上的颱風生成逐漸活躍，台灣也開始進入颱風季。氣象粉專分享最新歐洲模式未來10天的低壓預測走勢圖，並提到，月中之後出現的颱風系統，大方向很可能朝著台灣和菲律賓一帶過來；此外，今年西太平洋的海溫比往年還高，對颱風來說，就像超級大補丸一樣。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書表示，經過太平洋高壓長時間的霸占之後，模式預報顯示，7月中旬起，高氣壓即將讓出南方熱帶海洋的空間，讓颱風有地方能長出來，這意味著2024的颱風季不遠了！

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文中貼出歐洲模式未來10天低壓預測走勢圖，並指出，上面有很多條路線，但貼這張的用意「不是」說颱風馬上就要來，而是留意趨勢，月中之後出現的颱風系統，大方向很可能朝著台灣～菲律賓一帶過來，到時候有活動要安排的，可能就得把颱風影響的可能納入考慮。

台灣颱風論壇說，順帶一提，之前也有提過，今年西太平洋的海溫比往年還高，對颱風來說，就像超級大補丸一樣，之前被高壓占著用不到，現在能盡情享用，颱風強度發展也許會很可觀，這是可以關注的地方之一。

至於最近是否可能有颱風生成，中央氣象署預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，這周太平洋高壓範圍相對較廣，下周會慢慢北移，屆時菲律賓東方海面至南海，會空出一些讓低壓擾動發展機會，下周再觀察是否有新的擾動發展，目前沒比較明確跡象。