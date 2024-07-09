午後雷雨區擴大！明起3天最劇　「下最猛地區」曝

▲午後天氣不穩定，雷陣雨範圍擴大 。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署指出，明（10日）午後雷陣雨範圍比起今日更大，包括中部以北、宜蘭、花蓮及各地山區，尤其東部以北山區易有短延時豪雨，周四、周五午後雷雨也涵蓋到西半部近山區平地，周六以後降雨範圍略為縮小，而未來一周各地高溫32至36度。

氣象署預報員朱美霖說，明天仍有比較強的午後雷陣雨，範圍比起今日更大，中部以北、宜蘭、花蓮及各地山區易有午後雷陣雨，東部以北山區有短延時的豪雨，雨勢更明顯，大台北及各地山區則有局部大雨的發生。

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她說，周四到周五環境轉為西南風，午後雷陣雨範圍包括西半部近山區平地、宜蘭、花蓮及各地山區，午後山區則有局部大雨發生，受到西南風影響，東南部地區有焚風，出現36度以上高溫。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

朱美霖表示，到周六西南風減弱，午後雷陣雨雨勢略為減小，範圍主要是中部以北近山區平地、宜蘭、花蓮及各地山區。周日到下周一轉為偏東風到東南風，西半部及各地山區有午後雷陣雨，東南部、恆春半島不定時有零星陣雨。

溫度方面，朱美霖指出，周六之前主要是西南風偏南風，各地高溫普遍32至36度，但山區平地、盆地或縱谷地區容易出現36度以上高溫。周日環境轉為東風， 西半部地區氣溫略升，36度以上高溫範圍也會再擴大一些。