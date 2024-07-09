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台南學甲多功能教育園區進度超前　黃偉哲盼早日完工減少人犬衝突

▲台南市長黃偉哲聽取建築師與動保處簡報學甲多功能教育園區工程進度與未來規劃，期許加快進度完工。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲聽取建築師與動保處簡報學甲多功能教育園區工程進度與未來規劃，期許加快進度完工。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南學甲多功能教育園區新建工程進度超前，預計2026年6月完工，市長黃偉哲9日上午前往視察，感謝地方各界的支持，讓該園區能順利興設，不僅解決學甲流浪動物困擾，更結合民眾公園化需求及推廣教育，可望成為學甲觀光新亮點。

▲台南市長黃偉哲聽取建築師與動保處簡報學甲多功能教育園區工程進度與未來規劃，期許加快進度完工。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲強調，該園區未來將以收容學甲區流浪動物為優先第一順位，期盼各區都能找出流浪動物的臨時收容所，以維護民眾安全。

▲台南市長黃偉哲聽取建築師與動保處簡報學甲多功能教育園區工程進度與未來規劃，期許加快進度完工。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，日前發生有獨居的年長者被流浪動物攻擊的事件，更凸顯具有攻擊性的流浪動物需要收容，以避免對居民及動物之間造成衝突，影響居民的安全，這是市府要努力解決的問題，也是興建學甲多功能園區的目的，期間歷經抗爭後 在2023年12月動工，希望能及早完工，能夠讓動物進駐，減少在外遊蕩，發生人犬衝突的機會。

▲台南市長黃偉哲聽取建築師與動保處簡報學甲多功能教育園區工程進度與未來規劃，期許加快進度完工。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲強調，學甲多功能動保園區未來主要優先第一順位，是收容學甲區的流浪動物，其次若再有剩餘空間才收容周邊大北門區的流浪動物，也希望各區要找出流浪動物的臨時收容所，讓動物減少在街上遊蕩，造成人犬衝突的機會，能維護民眾的安全。

農業局表示，學甲多功能園區的面積約2公頃，其規劃設計過程納入專家學者建議，增加建築安全性及民眾公園化需求，除有收容館增加動物收容空間外，園區跳脫傳統動物收容設施設計，增加寵物公園、小農市集廣場、綠美化植栽及生態滯洪池等設施，並有教育館可提供園區推廣教育活動空間，結合國中小學戶外教學及特定時期與節慶觀光人潮，形成學甲觀光廊帶，提升在地發展，預計每年將可為學甲帶來3萬人次觀光人潮。

▲台南市長黃偉哲聽取建築師與動保處簡報學甲多功能教育園區工程進度與未來規劃，期許加快進度完工。（圖／記者林東良翻攝，下同）

學甲多功能教育園區在2023年12月6日開工，預定在2026年6月完工，目前工程進度已達23.09％，大幅超前預定進度16.5％，完工後將優先收容學甲在地遊蕩犬隻，期待能解決在地遊蕩犬問題，改善民眾生活品質。

▲台南市長黃偉哲聽取建築師與動保處簡報學甲多功能教育園區工程進度與未來規劃，期許加快進度完工。（圖／記者林東良翻攝，下同）

農業局長李建裕表示，市長黃偉哲上任後非常重視遊蕩犬問題並向中央爭取建設學甲多功能教育園區經費，亦以市府預算支持暫置區設置，要求問題遊蕩犬予以優先捕捉移置，後續供所需民眾認養，除推動學甲多功能教育園區建設外，同時進行仁德遊蕩犬暫置區設置，並持續盤點各區妥適場地，期持續源頭管制及收容安置等並進方式減少人犬衝突，亦歡迎市民朋友踴躍認養，可至台南市兩站動物之家參觀互動(動物之家灣裡站電話06-2964439；動物之家善化站電話：06-5832399；臺南市動物防疫保護處網站：https://ahipo.tainan.gov.tw/Default.aspx)，讓生命適得其所，共同落實尊重生命與人民安全之平衡。

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