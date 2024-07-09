水體城市 川流不息　台南400「我們從河而來：流域千年．文化共筆」特展

▲台南400「我們從河而來：流域千年．文化共筆」特展，自7月9日起至10月13日於台南市美術館二館展出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「告訴我，島在哪裡——」，當作家賴香吟向家鄉台南發出吶喊時，台南市也透過「我們從河而來：流域千年．文化共筆」台南400文化治理特展，邁開步伐，追尋這座城市及其居民，數百年來與水、河、海等土地環境千絲萬縷的關係。

特展自7月9日起至10月13日於台南市美術館二館展出，9日上午舉行開展記者會，場內不僅能看見台南被打造成一座有六條河流的「空中浮島」巨大意象，展間中更能看見這六條沖積出台南沃土的河流被「擬神化」，並呈現出各自的特色與性格。

文化局長謝仕淵表示，在迎來台南400的歷史時刻，台南藉「我們從河而來：流域千年．文化共筆」特展，討論城市未來發展與環境變遷議題。特展透過不同媒材的藝術創作，反思河流、土地與人群、城市空間的互動關係，河流是否能在現代城市中淌流？也從過去看向未來，比對馬來西亞、印尼與日本、荷蘭等不同海洋或島嶼國家的經驗，同時導入公民、藝術家、文化研究者與NPO團體的共筆和行動實踐，共同探討人、環境與城市的共生可能，更勾勒出台南城市面對未來的態度與韌性，以及在台南400此時此刻「一起台南，世界交陪」的精神。

台南市美術館館長林秋芳則指出，南美館自2022年開始為響應「台南400」，已策劃展出多場扣合台南400年城市主題的展覽，而「我們從河而來」替本系列活動翻開歷史新頁，不僅串連這座川流島過去的歷程，也引領觀眾思考並想像台南城市的未來。

資策會產業情報研究所為提升民眾互動體驗，針對特展主視覺數位賦能，資策會董事長黃仲銘於現場進行展示，運用AR擴增實境為主視覺川流島及展場中的五大主題延伸製作動畫，民眾可透過手機裝置進入網頁應用，可看見五條港、樹林、商船、牛隻等元素的動畫，更能依不同時段顯現對應的圖像與光影。

總策展人龔卓軍表示，本次特展共集結50組藝術家，透過不同文化研究領域與藝術關懷的角度，探問溪流與城市、人類共生共榮的關係，回應千年以來多物種的文化共筆。展間設置採用台南水文化的巨幅攝影影像系列、水系流佈動線加以貫串，區分出永恆循環、過去之願、當下之聲、未來之憂的主題方向，期待觀眾藉由展覽，再探台南城市的當代議題與未來發展。

「我們從河而來：流域千年．文化共筆」展覽期間尚同步規劃多場工作坊、地景走讀、國際論壇、萬物議會與電影播映會等系列活動，更多活動資訊，歡迎至臉書搜尋「我們從河而來：流域千年．文化共筆」粉絲專頁（https://www.facebook.com/bornbytheriver）查詢。