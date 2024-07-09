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刻劃武聖千秋-談吳榮賜與臺灣求真派的刀刀相傳　9日開展

▲刻劃武聖千秋-談吳榮賜與臺灣求真派的刀刀相傳9日開展

▲刻劃武聖千秋-談吳榮賜與臺灣求真派的刀刀相傳開展。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大溪區普濟堂於每年農曆6月24日(今年國曆7月29日)，為供奉主神關聖帝君聖誕舉行熱鬧的遶境活動。大嵙崁文教基金會9日於關聖帝君聖誕前夕，在大溪木博館「藝師館」辦理「我們刻劃武聖千秋-談吳榮賜與臺灣求真派的刀刀相傳」開展，自即日起至10月13日展出34件精彩木雕作品，歡迎民眾參展。

▲刻劃武聖千秋-談吳榮賜與臺灣求真派的刀刀相傳9日開展

▲策展人吳欣益說明3個展區特色。（圖／記者楊淑媛攝）

副市長蘇俊賓出席開展活動指出，本展覽藉由求真派潘德、吳榮賜及吳欣益藝師三代傳承的故事及作品，讓大眾更深度瞭解臺灣傳統工藝藝術，也盼藉由本展覽讓木藝走入生活，建構大溪成為藝術生活的場域，打造桃園成為藝術家最好的創作沃土。

▲刻劃武聖千秋-談吳榮賜與臺灣求真派的刀刀相傳9日開展

▲刻劃武聖千秋-談吳榮賜與臺灣求真派的刀刀相傳展出作品。（圖／記者楊淑媛攝）

蘇副市長提起，自己從小就在木材行長大，對木材特別有情感，這次受策展人吳欣益藝師的邀請，展出自己雕刻給小孩的「大象溜滑梯」、「格子攀登架」及「電子花車」等3件充滿回憶及童趣的木作玩具作品，是希望鼓勵更多家長投入木藝創作，透過木作玩具與下一代分享童年回憶，串聯親子關係，與孩子一同建構更多回憶，讓藝術走出櫥窗變成生活的一部分。

▲刻劃武聖千秋-談吳榮賜與臺灣求真派的刀刀相傳9日開展

▲刻劃武聖千秋-談吳榮賜與臺灣求真派的刀刀相傳展出作品。（圖／文化局提供）

策展人吳欣益表示，本次的，分別以外公潘德、父親吳榮賜及傳承家業的自己為主題，展出外公潘德大師60年前創作的「復刻神將偶頭」系列、父親吳榮賜藝師以「殘影刀法」雕刻的作品，以及自己與蘇副市長為小孩製作的DIY木作玩具，希望以生動有趣的方式讓大家體會木藝生活，感受古今雕刻工具的演變，以及臺灣木雕求真派三代職人的精彩傳藝故事。

▲刻劃武聖千秋-談吳榮賜與臺灣求真派的刀刀相傳9日開展

▲蘇俊賓副市長（左）和策展人吳欣益手拿親自為孩子雕刻的木作玩具。（圖／文化局提供）

市府文化局指出，此項展覽作為「2024大溪大禧」的系列活動，展覽以「武聖千秋」為主題，並以關聖帝君及三國五虎將相關的木雕創作為展出核心，並將於7月13日及21日辦理2場「金光閃閃瑞氣千條—體驗DIY」工藝體驗課程，邀請市民朋友跟隨吳欣益藝師，透過保麗龍雕刻不倒翁、明信片貼金箔等創作，親身體驗實作「傳統粧佛」中「粗坯技藝」的雕刻技法，以及神像「安金箔」等2項工藝技法，讓木藝走入生活。

▲刻劃武聖千秋-談吳榮賜與臺灣求真派的刀刀相傳9日開展

▲市議員李柏坊指出，蘇俊賓副市長和策展人吳欣益為孩子雕刻的木作玩具，展現重視親子互動。（圖／記者楊淑媛攝）

木藝生態博物館表示，臺灣木雕求真派始祖潘德先生，為大溪最早成立的百年社頭「樂安社」所製作的張苞與關興兩尊神將偶頭，至今仍在每年農曆6月24大溪普濟堂辦理關聖帝君聖誕慶典時，隨「樂安社」隊伍出陣遶境；而第二代吳榮賜則以雕塑宗教神佛雕像開始起家，不斷精進創新後轉變為藝術性創作，並持續推廣技藝傳承及創新。

此次，展覽展出的34件精彩木雕作品，包含「復刻神將偶頭」系列、「蜀國五虎將」、「北定中原」、及「老將黃忠」等作品，並可欣賞吳榮賜藝師以獨創的「殘影刀法」呈現動態揮動刀劍的連續動作效果，件件精雕細琢、生動傳神。

包括：市議員李柏坊、市府文化局長邱正生、大溪區長徐景揚、大溪木藝生態博物館館長陳倩慧、中央大學桃園學研究中心主任鄭政誠、大溪國中校長林晏瑄、仁和國小校長蕭富陽、臺灣工藝研究發展中心鶯歌多媒材研發分館長鄭志強、日本文化財修復專家木村勉等均一同出席活動。

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