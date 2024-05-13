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不只老街豆干！走訪大溪　探索流傳百世的神之木藝

▲提到桃園大溪，第一個讓人聯想到的就是「豆干」，但其實這裡的木器工藝，才是最珍貴的百年資產。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者邱筱茜／採訪報導

許多人來到大溪，第一個會想到的就是老街和豆干，但是你可能不知道，這座百年老城，精緻的木藝也是相當出色，全盛時期有超過200間的木器行，木藝師更多達2000人，這項流傳百年的技藝更打造「北大溪、南鹿港」的神桌傳奇，現在幾乎全台神明桌都來自於大溪。

▲▼大溪老城區,大溪老街,木器行,巴洛克建築。（圖／記者姜國輝攝）

▲桃園大溪老街是全台十大老街之一，巴洛克式風格的建築、小吃以及古蹟，每到假日總是吸引許多遊客前來。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼大溪老城區,大溪老街,木器行,巴洛克建築。（圖／記者姜國輝攝）

桃園大溪木藝產業發展百多年，入行近45年的神明桌師傅吳英松，見證了大溪木器的輝煌歲月，協大木器行神明桌師傅吳英松表示，「大溪早期和平路應該有70%都是木器店，以民國68年來看，10間大概應該有7間都是木器店，就我知道有一家是萬國木器店，最鼎盛時期，一年營業可以達到一億兩千多萬。」

▲▼大溪老城區,協大木器行,神明桌老師傅,大溪木藝。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼協大木器行師傅吳英松秉持工匠精神，嚴謹細心追求完美的精神。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼大溪老城區,協大木器行,神明桌老師傅,大溪木藝。（圖／記者姜國輝攝）

協大木器行神明桌師傅吳英松分享從事木藝工作中遇到的困難與挑戰，「就我所接觸過的納骨塔，就是說你完全就是光看圖片，就要去抓它的角度、線條，我去年年底才做一套在彰化，柱子很大，光是那個柱子就差不多有快200斤。」他不禁感嘆，「現在沒有什麼人在承接，由於還未正式出師前，領的薪水不多，導致年輕人不願花時間和心思投入。」

▲▼大溪老城區,協大木器行,神明桌老師傅,大溪木藝。（圖／記者姜國輝攝）

▲協大木器行師傅吳英松入行超過40年，儘管手指曾縫合40針，仍秉持工匠精神，同時也象徵著大溪木器的輝煌歲月。（圖／記者姜國輝攝）

隨著時代的演進，大溪的木藝不僅是神明桌，也有了不一樣的樣貌，不論是其他城市前來，還是繼承家業的職人，都為大溪帶來新色彩。

▲▼大溪老城區,陳柏融木雕工房,大易木雕,新創青年。（圖／記者姜國輝攝）

▲第二代陳泓儒追隨父親從事木雕創作，將木雕技藝結合生活工藝，「雕龍畔茶-茶則」榮獲2017年臺灣優良工藝品獎最佳造型獎。（圖／記者姜國輝攝）

大易木雕師傅陳泓儒表示，「因為趨勢在改變，那現在神桌也是越來越少人在使用，如果我們這個年輕這一代再沒接，可能就是到我父親那裡這產業可能就沒了，所以是當初覺得把它學起來，一個蠻具中國代表性的神獸，它是在我在廟宇走訪中得到的靈感，神獸如果融入生活用具中，會是一個蠻有趣的一件事情，所以就開發了你們看到的雕龍畔茶系列，它設計項目就是來自龍、鳳，就是神獸這一系列的元素，加入這個茶盞中，它是在泡茶用的一個茶匙，在2017年也有獲選，就是台灣優良工藝品的獎項。」

▲▼大溪老城區,木藝生態博物館,歷史館,藝師館。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼大溪木藝生態博物館透過不同視角，帶民眾體驗大溪獨特的風土文化。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼大溪老城區,木藝生態博物館,歷史館,藝師館。（圖／記者姜國輝攝）

大溪木藝傳承與創新有著多樣的型態，木藝可以說是大溪的靈魂技藝，「大溪木藝生態博物館」以木博館群介紹百年技藝的故事，當中還有各式各樣的體驗課程，來大溪不只是逛老街，記得一定要來逛逛木藝生態博物館，一起走入大溪老城的故事，體驗大溪才有的木藝魅力。

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大溪木藝神明桌文化傳統老街豆干

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