腸病毒單周1.9萬人就醫「仍處流行期」　孩童暑期出遊注意

▲疾管署7/2疫情記者會，疾管署發言人曾淑慧說明。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

腸病毒還在流行期！疾病管制署今（2）日公布最新監測，上周1.9萬人次腸病毒就醫，和前一周持平。疾管署提醒，暑假期間，孩童出遊或參加活動機會增加，如出入人口擁擠的公共場所，應協助孩童加強落實肥皂勤洗手；孩童若經醫師診斷為感染腸病毒時，應在家休息，如出現重症前兆病徵，請儘速送至大醫院，以及時獲得妥適治療。

依據疾管署監測資料顯示，第26周（6月23日至6月29日）門急診就診計19,341人次，較前一周（19,233人次）持平，評估目前仍處腸病毒流行期，且國內疫情傳播風險持續；近期實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A型為主，另易引起嚴重症狀之腸病毒A71型及D68型為零星檢出且感染個案均為輕症。

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今（2024）年累計4例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型及克沙奇A10型各2例，其中3例為未滿1歲幼童，呼籲民眾及教托育機構人員注意預防措施及警覺腸病毒重症前兆病徵。

疾管署提醒，腸病毒型別多元，目前除腸病毒A71型外，其他型別尚無疫苗可供預防，呼籲大人小孩皆應持續採行相關預防措施，包含保持良好的個人衛生習慣、注意環境衛生、避免接觸感染者、有疑似症狀儘速就醫、於流行期避免出入人多擁擠的公共場所等，才能防範社區內不同型別腸病毒之感染與侵襲。

疾管署再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。