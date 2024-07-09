「上身沒穿衣」隆乳手術被偷拍！無碼片全網大放送　醫院拒絕道歉

▲女子做隆胸手術被偷拍發到網上。（示意圖／CFP，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

河南鄭州一名女子控訴稱，自己2024年1月24日在某整形醫院進行了隆胸手術。6月22日，她刷到自己與多名女性的手術過程影片，影片內人員面部均未經過處理，清晰可辨認。對此，整形醫院客服部負責人竟然回應稱，該影片的拍攝與發布均為個人行為，且發布者並非醫院內部人員，醫院事先對此並不知情。

據《頂端新聞》報導，高姓女子檢舉稱，自己在鄭州市星幟美歌整形醫院進行豐胸手術後，於抖音平台看到一則影片，畫面竟然是剛結束手術，還處於麻醉狀態的自己，畫面連馬賽克都沒有打。

高女在看到影片的第一時間聯繫星幟美歌整形醫院，要求對該事件進行處理。雙方多次溝通後，由院方聯絡平台監管人員下架該影片。但截至下架前，影片已有2.8萬按讚，3.9萬轉發。同時高女發現，她看到的影片並非第一發布者，該影片為轉載發布，而源頭無法溯明。

面對如此高的傳播數據，高女感到自身隱私受到嚴重侵犯，多次聯絡醫院，要求院方查明拍攝者、發布者，並刪除影片原始檔案，書面保證影片不會再次進行傳播，同時公開道歉，賠償損失。但經過多次協商，醫院方並未對此事件進行進一步的調查和處理。

星幟美歌整形醫院客服部負責人肖女士稱，該影片的拍攝與發布均為個人行為，且發布者並非醫院內部人員，醫院事先對此並不知情。同時因醫院監視器影片僅保存3個月，高女進行手術的時間為2024年1月，發現影片流出時已經是2024年6月，無法調出影片，因而醫院無力對發布者進行溯源，只能通過聯絡平台下架影片。

高女質疑稱，手術室屬於較為私密的環境，且影片中可以看到執行手術的醫生與護士均在場。她認為，這樣的條件下，陌生人未經允許，進入手術室拍攝的可能性極小。

當高女提出能否讓影片拍攝者到現場當面對質時，肖女士卻改口稱，影片拍攝者目前已經離職，聯繫方式已經刪除，所以無法到場，醫院也無法提供聯繫方式。

隨後肖女士表示，目前醫院可以給出的承諾是，一旦發現該影片再次出現於網路平台，將第一時間配合聯絡，對影片進行下架處理，但無法保證該影片不再流出，由於拍攝、發布影片並非醫院授意，醫院拒絕對此事公開道歉。她建議，高女如對處理結果不滿意，可以起訴。

針對星幟美歌整形醫院提出的處理方式，高女表示無法接受，同時對醫院方的如此敷衍的態度十分失望。

此外，高女表示，下一步她將通過司法程序來維護自身的合法權益。