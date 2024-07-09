林士傑遭槍殺「先下手為強」？　 謝寒冰揭內幕：是真的要滅口

▲台南市區漁會理事長、民進黨台南市議員林依婷的父親林士傑遭槍殺身亡。（圖／翻攝林士傑臉書）

記者郭運興／台北報導

台南市區漁會理事長、民進黨台南市議員林依婷的父親「林士傑」，8日在家門口遭人近距離槍殺。對此，媒體人謝寒冰昨（8日）表示，此事明顯是精心策畫，絕不是單純報復，而是要「滅口」。台南表面平靜，實際上「暗潮洶湧」，林所在地區牽涉太多光電、工程利益，賴清德近期動作來勢洶洶，後面更大的集團，怕內幕會被揭露，所以先下手處理，這件事在台南一定會掀起大風暴。

謝寒冰於節目《盧秀芳辣晚報》表示，最近這幾天，應該是民進黨史上最安靜的時刻，對所有事情都不敢講話，不論是「鄭文燦涉貪」或「林士傑遭槍擊」事件，唯一敢發洩的地方，就是在立法院亂打亂鬧一通。

謝寒冰指出，林士傑其實以前有「混過」，黑白兩道人脈非常好，而且林又跟台南市長黃偉哲、英系的關係都很好，是標準的「市長派」。另外，林士傑本身也介入到之前「邱莉莉議長賄選案」疑雲，但一審已獲判無罪。

謝寒冰認為，台南現在表面平靜，實際上「暗潮洶湧」，地方認為應該短時間內，就會有人投案，跟過往槍擊案一樣模式，用小理由模糊行兇真相。

謝寒冰說，但全台灣其實都看在眼裡，這很明顯是精心策畫，槍手已經掌握林士傑的生活習慣，甚至有可能是親朋好友當「內線」，將行蹤告訴槍手，才能知道林清晨5點會出門，就等在那邊，這絕對不是單純報復，而是要「滅口」。

謝寒冰提到，當初在台南這個地區「最嗆」的人有3個，已經有兩個過世，最後一個人就是林士傑，現在也過世了。因為這個地區牽涉太多光電、工程的利益問題。因為賴清德近期動作來勢洶洶，他質疑，這件事難道單純就因為利益而下手嗎？還是後面有更大的集團，怕內幕會被揭露，所以先下手處理。

那為什麼一定要在此時處理？謝寒冰說，因為「邱莉莉議長賄選案」現在是二審階段，林士傑扮演關鍵性角色，背後更牽涉許多台南地方利益。林士傑如果繼續存在，因為已退出民進黨，讓某些人認為，林不是完全的自己人、甚至可能把消息洩漏出去。他強調，這在台南內部一定會掀起，非常非常大的風暴。

▼媒體人謝寒冰。（圖／記者屠惠剛攝）