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槍殺林士傑連棄2車又毀證！廖宗山認槍手縝密：犯案幾乎沒破綻

▲▼射殺台南女議員林依婷的父親林士傑，槍手正面照曝光，手持雙槍。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲射殺林士傑的槍手目前仍在逃，行蹤成謎。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者林東良、黃資真／台南報導

台南市區漁會理事長、民進黨台南市議員林依婷的父親林士傑，8日凌晨在自家門口遭槍殺，身中11槍喪命，目前警方分別在台南、高雄找到2輛作案用車輛，但皆遭放火焚毀、潑鹽酸滅證，兇手行蹤也成謎，辦案經驗豐富的台南市警局長廖宗山也坦承犯嫌相當縝密、小心。

警方調查，槍手在林士傑現身前就在其住處外埋伏徘徊，等林士傑踏出家門後便立刻朝其開槍，之後的行蹤便成謎，警方在命案現場勘驗後，找到11個彈殼、3個彈頭，後續調閱監視器發現，槍手棄車在距離案發地點2.5公里外一處停車場，但員警到場時發現車身已被嚴重焚毀，並尋獲已被燒爛的短槍。

▲林士傑遭槍殺，槍手將車輛棄置台南市南區新建路路外停車場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲槍手將車輛棄置台南市南區新建路路外停車場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今警方再證實，槍手在台南棄車後，意圖製造斷點，更換全身衣物後再開第2輛車南下高雄，並改以潑灑鹽酸滅證，加上2輛車都是掛假車牌的權利車，使警方追查困難，因此全案被認為是嚴密的計畫性犯罪。

人稱「刑事悍將」的台南市警局長廖宗山也坦承，經過同仁一系列採證，發現槍手相當縝密、小心，犯案過程幾乎沒有破綻，但他也喊話「有信心破案」，由於現在無法確認槍手人在國內還是國外，目前已請海巡署、航警局協助注意可疑人事物。

▲▼ 台南市警局長廖宗山。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市警局長廖宗山。

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