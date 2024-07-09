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2經典口味回歸！麥當勞人氣夯品「搖搖薯條」7／10日開賣

▲▼麥當勞搖搖薯條7月10日回歸 。（圖／業者提供）

▲麥當勞搖搖薯條7月10日正式回歸 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

人氣速食品牌「麥當勞」夯品「搖搖薯條」睽違6年終於回來了，這次再度找來蔡依林代言，不僅有2經典口味回歸，還推出蔡依林手繪限定包裝，可愛到不行，7月10日起限時28天開賣或售完為止。

▲▼麥當勞搖搖薯條7月10日回歸 。（圖／業者提供）

▲一次推出2經典搖搖粉口味回歸。

繼今年4月的捲捲薯條驚喜升級再推出後，麥當勞「搖搖薯條」也重磅回歸，今年找來蔡依林代言，推出Jolin最愛「海苔風味」、「蔥辣風味」搖搖粉；全新限定包裝由蔡依林手繪，上頭看得到玫瑰、斧頭等圖案，還有超萌屋虎及社長同步現身。

麥當勞搖搖薯條於7月10日起至8月6日限時開賣或售完為止，凡單點69元搖搖薯條即可選擇經典「海苔風味」或「蔥辣風味」搖搖粉（2擇1）；購買經典配餐選擇大薯則可免費升級搖搖薯條。

麥當勞的「搖搖薯條」於2003年首度推出，至今仍是不少麥粉敲碗回歸的人氣夯品之一，其食用方式是把薯條放進紙袋內，接著撒上自己喜歡的風味搖搖粉，讓薯條更添豐富口感，搖搖粉則曾推出海苔、芥末等口味，深受粉絲喜愛。

▲▼「bb.q CHICKEN X 金家ㄟ」推出第3波「黑蒜嘿皮炸雞」。（圖／業者提供）

▲「bb.q CHICKEN X 金家ㄟ」推出第3波聯名「黑蒜嘿皮炸雞」。

另外，「bb.q CHICKEN X 金家ㄟ」近日也推出第3波聯名炸雞，「黑蒜嘿皮炸雞」是嚴選肉質Q彈多汁的氣冷雞，搭配採用台灣在地低溫發酵黑蒜頭結合醬油製成的醬香黑蒜風味醬汁，酥脆炸雞結合鹹甜黑蒜醬，即日起於全門市上市，每份售價399元、去骨售價419元，限外送、外帶。

門市更加碼推出內用限定超瞎趴「黑蒜嘿皮炸雞蛋糕」，一次就能吃到黑蒜嘿皮炸雞搭配花椰菜、玉米、番茄、蒜末等料，每份售價479元、去骨售價499元。

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