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科技男遭資遣5次崩潰「問題在哪」　離奇過程驚呆網：去試台積電吧

男人,悲傷,魯蛇,失業,難過,慘（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲科技男遭資遣5次崩潰「究竟哪出問題」，離奇過程驚呆網友。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

網搜小組／趙蔡州報導

事業是否順遂除了自己能力、態度外，運氣與社會環境也很重要，一名網友無奈說，他從事科技業與傳產工程師，先後卻被資遣5次，現在雖然又找到另一個工作，月薪卻比同學校的應屆生低，讓他感嘆「我究竟是哪裡出問題」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在Dcard表示，他最初在一間科技公司擔任技術員，2008年金融危機被裁員後，開始領失業補助之路。他說，當年由於景氣不好，所以決定重回學校進修，拿了國立機械系學士文憑，儘管是夜校，也應該不會太差，「原本認為學歷好一點，能避開資遣的窘境，誰知似乎是命中注定一般」。

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原PO透露，他首先找到某傳產公司擔任工務，結果當年公司倒閉，領了半年補助跟職訓CNC4個月，然後找到了一間傳產公司當工程師，做了3年因為老闆關廠被資遣，領半年補助後，輾轉又到竹科一間小公司當工程師，不料做了3年因為公司營運不佳再次被資遣。

原PO指出，經過4次資遣後，他這次找了一個外派大陸的工作，也是傳產公司的工程師，月薪含外派加給有70K，可是2022年由於疫情因素，老闆撐不下把大陸工廠收掉，他因此被資遣「又領了半年失業補助加職訓PLC半年」

原PO感嘆，他現在在一間傳產公司當設備，儘管不滿月薪只有3萬元，當時已經持續找了半年工作，發現都是這種薪資，只好先做下去過日子，「看看版上一堆跟我同校的應屆生都比我高很多，我只想問問，我究竟是哪裡出問題啊」。

▲▼科技男被資遣5次 他不解哪裡出問題？內行曝關鍵。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼科技男被資遣5次 他不解哪裡出問題？內行曝關鍵。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友回應。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「看來大哥自帶天命啊，創業吧」、「要不要考公職國營看看，如果有考上，真的再被資遣，那真的絕了」、「你可以放棄傳產了，傳產有很多都是老闆沒有要傳給小孩或是小孩沒有要接，直接在他這代就收掉」

也有許多人點出問題，「感覺不是你的問題，是這些產業的這種職務，本來就很容易受到訂單量影響而裁員」、「新竹很正常，畢竟新竹很多公司大月徵人、小月叫你走人，你這樣的情況非常普遍」，

也有人建議，「去試台積能上應該就穩了，如果還被資我就叫你聲哥」、「找百大企業，如果再被裁，你可能要先複盤找自己問題了，百大總不會倒吧」。

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