來自台灣！支付寶「到帳」聲優首次曝光　陸9億人天天聽她聲音

▲支付寶「到帳」語音聲優曝光，來自台灣美女工程師陳牧晴 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／杭州報導

第七屆「海峽青年發展論壇」今（8）日15時在浙江杭州舉行開幕式，大陸支付寶到帳御用「聲優」首次曝光，來自台灣的陳牧晴2014年交大研究所畢業，第一志願就是進入阿里巴巴集團工作，之後因軟糯的聲音被大陸主管相中，開啟「到帳」語音之路，全大陸至少有9億人天天聽她聲音。如今陳牧晴在陸發展邁入第十年，去年剛成為兩岸婚姻一份子，她也鼓勵後輩有興趣真的可以到大陸闖一闖，非常歡迎來投履歷。

邁入第七年「海峽青年發展論壇」今日在杭州登場，今年兩岸參加人數800多人，主要來自兩岸青年學子。大會分論壇特地邀請多位在大陸發展台灣青年分享自己生活、工作點滴。

「支付寶到帳500萬、支付寶到帳1億」，當台青陳牧晴的聲音一出現，論壇所有人超級激動，互相詢問「真的是她！原來這個聲音就是她！超美的！」如此熟悉支付寶「到帳」語音，全大陸9億人天天都會聽到，如今本尊卻是第一次見到。

來自台灣台北市陳牧晴受訪時分享，回億2014年在交大讀研究所，當時人生工作目標十分明確，就是要來大陸互聯網公司實習，第一志願就是杭州阿里巴巴集團，因為很看好當年支付寶發展，以及大陸電商藍海。面試之前，她在網上搜遍了阿里巴巴和其他大型公司應徵題目，請教很多阿里的前輩，最終從300多位競爭者中，脫穎而出。

「十分幸運，我在2014年是第一屆港澳台實習生，現在變成在阿里工作快10年的員工」，陳牧晴也分享，「我現在也培養很多實習生，職場轉變非常大，自己也很有成就感，也做了很多APP。」

當初還是實習生的陳牧晴，親自設計一款「親密付」，可以幫親友付錢的功能，當時阿里巴巴沒有這樣支付服務，但是她做到了，優秀的工作能力馬上被主管看見，讓她參與支付寶開發的項目，「我很意外，這麼大企業願意把核心機會給菜鳥新人。」

▲大陸有9億人每天使用電子支付，天天聽陳牧晴「到帳」聲音。（圖／翻攝 陳牧晴社交平台）

顏值與能力同樣100分的陳牧晴，目前是「螞蟻金服」的設計師，也是支付寶到帳的「御用聲優」。當年陳牧晴聲音軟糯又溫柔，被主管相中嘗試錄製聲音，當時AI功能還不普及，必須扎扎實實錄音，過程十分繁瑣辛苦。

陳牧晴記得自己整整錄製100個小時，目的是讓語音機器人模仿她不同的情緒，腳本還是打散的，比如先是讀誦一段新聞聯播，下一段變成都社會案件，之後又變成言情小說「哥哥是你嗎？」，文本沒有連續性，必須抓到不同情緒與聲音。

「我錄0、1、2、3、4的數字，真的是最痛苦，到底是要念250元（捲舌），還是念250元（平音），每一個數字在不同的場合，為了更貼近真人，三聲還是二聲，經常揣摩。甚至去菜市場像瘋子一樣大喊，希望在吵雜地方也要讓大家都聽得懂、聽得見。」陳牧晴說。

錄製上百次之後，最終從支付寶「收帳」改成「到帳」這個版本，果然這個聲音一出現，聚焦所有人聽覺注意力，回憶自己菜鳥時期完成超級任務，陳牧晴覺得十分欣慰，在阿里巴巴良性競爭下，與優秀同事一起共事，成長也特別快，都是自己寶貴生經歷。

▲陳牧晴與洪秀柱合照，首次參加「青年發展論壇」分享自己在陸工作經歷。（圖／翻攝 陳牧晴社交平台）

現在全大陸9億人天天聽她聲音，陳牧晴開玩笑的說，「覺得特別爽！」即使是偏鄉，或是新疆烏魯木齊一個菜市場，都會有朋友跟他說，「陳牧晴！大街小巷都是妳的聲音！」感受特別驕傲。

至於記者詢問是否單身？陳牧晴大方分享自己戀愛史，到大陸工作七年後，因自己髮型師介紹才認識現在先生，來自浙江寧波，兩人交往3年後，2022年疫情期間舉行婚禮，去年正式登記完婚。

她也分享，剛開始朋友建議多認識一點浙江本地朋友，後來被現在的先生打動，因為一個人不會去走走玩玩，兩個人就是作伴，一起去遊山玩水。「如今我們結婚也兩年，在杭州安家，生活很安逸幸福，先生也很支持我的事業，知道我喜歡做這份人才培養的工作。」

談及現在兩岸局勢儘管不穩定，陳牧晴鼓勵所有台灣年輕人，如果只是看媒體渠道，視角肯定不一樣，歡迎大家把履歷投到阿里巴巴或其他公司大廠，希望更多的年輕人能夠借實習的機會到大陸看看。她始終相信「眼見為憑」的最真實。