　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園失智翁離家迷途受困雨中　警查出住處助返家

▲巡警發現男子受困雨中，查出住處後立即以巡邏車送返家。（圖／龍潭警分局提供，下同）

▲巡警發現男子受困雨中，查出住處後立即以巡邏車送返家。（圖／龍潭警分局提供，下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市93歲徐姓男子獨自一人外出步散，卻遇到突如其來的午後雷陣雨受困在路旁，幸好龍潭分局巡邏警員即時發現呆坐路旁的徐男，機警的員警想到下午協尋走失老人，經聯絡家屬確認後將徐男送回住處。

▲巡警發現男子受困雨中，查出住處後立即以巡邏車送返家。（圖／龍潭警分局提供，下同）

龍潭分局聖亭派出所警員胡安愷、林君儀等2員於7日16時許執行巡邏勤務，行經龍潭區育樂路時，發現有1名男子眼神呆滯地坐在路旁淋雨，2人急忙下車上前幫忙撐傘，並耐心詢問男子身分及住處，卻遲遲無法清楚說出，疑似有失智情形，身上又未帶任何證件，一度讓他們困擾。

幸好機警的胡、林2員想到下午派出所內有接獲民眾反映家中長輩外出疑似迷途走失，於是立即比對家屬提供的線索，確認是徐男後，為顧及年邁又被大雨淋濕的徐男安全及防止再次走失，員警以巡邏車將徐男平安的載回住處，此時在家焦急如焚的徐妻看到警察帶著走失許久的丈夫返家，不禁熱淚盈眶，由衷感謝員警積極協助及妥善照顧，頻頻向員警鞠躬致謝。

龍潭警分局長張鶴瓊呼籲，家中若有年紀較大的長者或患有失智症之親人，切勿讓其單獨出門，且應多利用手環記載姓名、家中電話及聯絡人，並配戴於手上，有助於協助返家或讓警方更容易協助聯繫家人，以避免發生意外。

ET快訊
鄭文燦交保高院撤銷發回更裁　桃園地院：收到裁定會立即分案
鄭文燦500萬交保遭撤銷更裁　高院曝「2大理由」：確有串證之
唐治平「最後期限」未現身　媽媽屍體將依法收埋
莊瑞雄就任會長發聲　3隊卻退出新聯盟
快訊／林依婷悲痛發聲　心碎「爸爸抱不到孫子了」
快訊／醫院院長陳屍家中　享年56歲
快訊／PLG分裂！勇士、領航猿、鋼鐵人宣布續留打第5季
「手伸進垃圾桶」挨批！無人拉麵闆娘強勢回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園失智翁離家迷途受困雨中　警查出住處助返家

台24線路樹倒塌阻礙單向車道　里港警即時處置護交安

楊慶哲接任屏縣秘書長　周春米倚重其工程專業

獨木舟橫渡小琉球出狀況　屏縣府將加強水域安全防護

甲辰正科屏東南州迎王平安祭典 　溪洲代天府王船6天全台祈福

東港警分局琉球分駐所首位女所長　蔡孟儒今報到

黃偉哲出席公部門實習迎青日　期盼與青年學子共學共好

7.9萬青少年染電子煙　南投縣首辦「鐳戰生存遊戲」打擊菸害

中央補助電動汽車充電示範場域　黃偉哲力推台南區區有電充

「信義有愛」籃球賽7／27登場　謝國樑：歡迎市民踴躍報名

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

跟男友逛夜市狂喊姐夫　他狂冒冷汗鬆開手跑掉

用3句話讓小孩停止搗蛋　媽對兒實測馬上見效驚呆

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

陳意涵合體仔仔掀《痞子英雄》回憶殺　「還是沒什麼變」揪趙又廷再合作！

《紅天鵝》金荷娜抓姦「尪偷吃閨蜜」　2度問Rain：要跟我睡嗎...超曖昧

高雄美術館豪宅衣櫃藏屍　死者母悲嘆：兇嫌很可惡

監視器曝！千片鷹架風雨崩落　員工下班斷魂...福懋科技：全力協助

金秀賢離台「不斷揮手告別」！　「收信到最後一刻」超暖心QQ

桃園失智翁離家迷途受困雨中　警查出住處助返家

台24線路樹倒塌阻礙單向車道　里港警即時處置護交安

楊慶哲接任屏縣秘書長　周春米倚重其工程專業

獨木舟橫渡小琉球出狀況　屏縣府將加強水域安全防護

甲辰正科屏東南州迎王平安祭典 　溪洲代天府王船6天全台祈福

東港警分局琉球分駐所首位女所長　蔡孟儒今報到

黃偉哲出席公部門實習迎青日　期盼與青年學子共學共好

7.9萬青少年染電子煙　南投縣首辦「鐳戰生存遊戲」打擊菸害

中央補助電動汽車充電示範場域　黃偉哲力推台南區區有電充

「信義有愛」籃球賽7／27登場　謝國樑：歡迎市民踴躍報名

《浪姐5》張予曦現身機場「被擠到牆邊」！　無助受困人群畫面曝

長榮6月營收年增91％　上半年營收近1950億元

博恩揭「阿彌陀佛姐」車禍內幕！　關心簡訊曝光：幸好只有骨折

首購「飆車族」直線上升　新青安放款比例飆到54.72%

黃捷開戰韓國瑜！　大嗆：韓院長請別再夢遊

吃多少就送多少現金券！厚切豬排進駐微風南山推優惠「還有4天」

50歲男騎機車赴高考釀追撞　警專車護送...鐘響前1min忍痛趕抵

洪秀柱痛批賴清德「無恥！」　躲在2300萬人後面「台獨」當墊背

「準人妻」泫雅登大巨蛋獻唱預售破2萬　兄弟主場再次挑戰3萬人

午後雷雨再下一周！明10縣市「高溫警示」飆36度

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

地方熱門新聞

重機車隊遇泥流　30分鐘驚險騎水中

七堵慶濟宮媽祖孔明祭　邱佩琳祈求市民平安健康

手工塔專賣店推60種口味　蛋黃酥名店「雙色爆米花」上市

桃園217青埔環線　7/15起便利接駁再升級

跟獅子走路？　桃園網友分享新奇旅程超刺激

黃偉哲視察台南玉井蒸熱廠作業　

琉球分駐所首位女所長　蔡孟儒今報到

台南400限定店授權商品好好買

新北挺廠商！參展拓商機加碼補助金

彰化炸超大雷雨！芳苑道路淹成小河

新北文化大使出任務　為華裔志工導讀深訪社區

2024屏東咖啡全國手沖賽　方喜樂奪冠

大嵙崁獅子會交接典禮　星空下的難忘回憶

2024岸內製片所開鏡大吉台南拍片熱血一夏

更多熱門

相關新聞

冷心低壓今穿台　氣象署示警：午後雷雨劇烈恐有冰雹

冷心低壓今穿台　氣象署示警：午後雷雨劇烈恐有冰雹

中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」今（8日）表示，今天高空中有冷心低壓正在通過台灣，使得大氣環境變得不穩定，促使對流發展旺盛，午後雷雨更為劇烈，甚至可能出現冰雹；氣象署也形容冷心低壓是「幽靈般的存在」，若隱若現的。

午後對流發展「2地雷雨最猛」　專家：聽到雷聲快躲室內

午後對流發展「2地雷雨最猛」　專家：聽到雷聲快躲室內

猛烈午後雷雨要來了！明後兩天雨最大　高溫飆37度

猛烈午後雷雨要來了！明後兩天雨最大　高溫飆37度

快訊／國家警報再響！7縣市豪大雨特報　大雷雨灌2地　

快訊／國家警報再響！7縣市豪大雨特報　大雷雨灌2地　

快訊／雨彈升級「13縣市豪大雨特報」　大雷雨襲3地

快訊／雨彈升級「13縣市豪大雨特報」　大雷雨襲3地

關鍵字：

失智男佇立雷雨撐傘助返家

讀者迴響

熱門新聞

快訊／奪命8秒！林士傑家門前遭開槍畫面曝

爸爸遭近距離射殺…林依婷與母急赴殯儀館泣不成聲！

槍槍要命！林士傑「身中3槍」位置曝

「血型減肥法」專屬菜單爽瘦！A型少吃肉、O型要忌這3樣

快訊／台南女議員父親遭開槍　胸口中彈死亡

吳慷仁「被踩底線」翻臉柴智屏！

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

北韓女主播「站第1排」看槍決！隔日詭暴斃

快訊／槍手正面曝！雙槍開轟射殺林士傑

偷吃人妻喊「妳色色、我射射」！司機下場曝

馬桶有血！工程師當痔瘡…醫嘆「半年就過世了」

鄭文燦後大刀砍向下一個　曝賴清德「死亡筆記本」名單

女員工堅持穿瑜珈褲上班！老闆氣炸開除

快訊／泫雅爆10月嫁給龍俊亨！

冷心低壓穿台　2地區大雷雨恐下到晚上

更多

最夯影音

更多

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

跟男友逛夜市狂喊姐夫　他狂冒冷汗鬆開手跑掉

用3句話讓小孩停止搗蛋　媽對兒實測馬上見效驚呆

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面