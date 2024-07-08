桃園失智翁離家迷途受困雨中　警查出住處助返家

▲巡警發現男子受困雨中，查出住處後立即以巡邏車送返家。（圖／龍潭警分局提供，下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市93歲徐姓男子獨自一人外出步散，卻遇到突如其來的午後雷陣雨受困在路旁，幸好龍潭分局巡邏警員即時發現呆坐路旁的徐男，機警的員警想到下午協尋走失老人，經聯絡家屬確認後將徐男送回住處。

龍潭分局聖亭派出所警員胡安愷、林君儀等2員於7日16時許執行巡邏勤務，行經龍潭區育樂路時，發現有1名男子眼神呆滯地坐在路旁淋雨，2人急忙下車上前幫忙撐傘，並耐心詢問男子身分及住處，卻遲遲無法清楚說出，疑似有失智情形，身上又未帶任何證件，一度讓他們困擾。

幸好機警的胡、林2員想到下午派出所內有接獲民眾反映家中長輩外出疑似迷途走失，於是立即比對家屬提供的線索，確認是徐男後，為顧及年邁又被大雨淋濕的徐男安全及防止再次走失，員警以巡邏車將徐男平安的載回住處，此時在家焦急如焚的徐妻看到警察帶著走失許久的丈夫返家，不禁熱淚盈眶，由衷感謝員警積極協助及妥善照顧，頻頻向員警鞠躬致謝。

龍潭警分局長張鶴瓊呼籲，家中若有年紀較大的長者或患有失智症之親人，切勿讓其單獨出門，且應多利用手環記載姓名、家中電話及聯絡人，並配戴於手上，有助於協助返家或讓警方更容易協助聯繫家人，以避免發生意外。