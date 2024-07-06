快訊／雨彈升級「13縣市豪大雨特報」　國家警報響！大雷雨襲3地

▲午後對流旺盛，部分地區出現大雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

午後對流旺盛，劇烈雷雨游擊，中央氣象署今(6日)下午16時55分針對13縣市發布豪大雨特報，其中南投縣山區升級為豪雨，雨勢持續到入夜。此外，氣象署也對南投縣、雲林縣、彰化縣發布大雷雨即時訊息，以及災防告警。

氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日南投縣山區有局部大雨或豪雨，新北至苗栗、南投、彰化至屏東地區及臺中山區有局部大雨發生的機率。

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氣象署提醒，民眾外出要注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

此外，氣象署下午17時06分對南投縣、雲林縣、彰化縣發布大雷雨即時訊息，且發布災防告警，持續時間至18時，示警慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

▲13縣市豪大雨特報。（圖／氣象署提供）

豪雨特報

影響時間：06日下午至06日晚上

豪雨：南投縣山區

大雨：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市山區、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島