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台灣高鐵「T-Shopping線上購」開張　花見版列車模型7／4首賣

▲▼「「T-Shopping高鐵線上購」開張。（圖／台灣高鐵提供）

▲「「T-Shopping高鐵線上購」開張。（圖／台灣高鐵提供）

記者蔡亞樺／台北報導

提供多元購物管道，台灣高鐵公司「「T-Shopping高鐵線上購」今(25日)開張，即起至7月21日止，下單滿999元折100元，滿2000元有機會抽中半價乘車券等獎品，鐵道迷引頸期盼的「花見版」彩繪列車模型12輛組，將於7月4日上午11時開賣。

高鐵TGo會員目前超過260萬人，高鐵公司表示，「T-Shopping高鐵線上購」會員專屬購物平台，提供高鐵經典紀念商品、聯名商品，更有上百種嚴選好物，包含在地伴手禮、商務車廂點心、小農鮮果等。購買商品可直接宅配到家，部份特約商店還可在車站內取貨。

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▲▼「「T-Shopping高鐵線上購」開張。（圖／台灣高鐵提供）

▲「「T-Shopping高鐵線上購」提供高鐵經典紀念商品、聯名商品，以及上百種嚴選好物。（圖／台灣高鐵提供）

高鐵公司表示，T-Shopping高鐵線上購」合作品牌也配合全新開站推出各項精選商品與優惠折扣，例如興波咖啡獨家販售高鐵星空掛耳包，以烏梅調性及烏龍茶尾韻的中深焙咖啡，「起士公爵」則推出台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物聯名原味乳酪蛋糕等。

此外，「花見版」高鐵彩繪列車模型12輛組，於7月4上午11時在「T-Shopping高鐵線上購」首賣，高鐵公司指出，該模型依照2023年8月最新上線的「花見版」高鐵彩繪列車製作，以1:160比例打造，呈現每節車廂不同的花卉塗裝。購買模型車組還可獲贈聯名陶瓷保溫杯1個，整組售價2.5萬元，限量僅300組。

▲▼「「T-Shopping高鐵線上購」開張。（圖／台灣高鐵提供）

▲「花見版」高鐵彩繪列車模型12輛組，7月4日在「「T-Shopping高鐵線上購」開賣。（圖／台灣高鐵提供）

高鐵公司指出，即日起開站至7月21日，下單即享有4重優惠，第一重：消費滿額折抵，全站單筆消費滿999元，現折100元（每筆消費限折100元）。

二、第二重：消費滿額抽獎
單筆消費滿2000元，即可獲得一次抽獎機會，滿4000元獲二次抽獎機會，買越多中獎機會越大。獎項包括等值1萬元購物金的高鐵TGo點數50,000點（10名）及標準車廂對號座指定用途半價乘車票兌換券（共150名），每會員限中獎一次。

▲▼「「T-Shopping高鐵線上購」開張。（圖／台灣高鐵提供）

▲「「T-Shopping高鐵線上購」可在高鐵官網、APP，或是車站牆面廣告上的QRcode連結。（圖／台灣高鐵提供）

三、第三重：消費即加碼9月指定車次乘車優惠
TGo會員消費不限金額，贈【月月GO有禮 指定車次88折!】乘車優惠一次（每會員限贈一次）。

四、第四重：高鐵紀念商品滿額贈
高鐵紀念商品單筆消費滿699元，加贈售票機造型便條紙一份（單筆消費限贈一份）。

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