國泰世華CUBE贊助《達文西體驗展》　卡友獨享購票9折優惠

▲國泰世華CUBE贊助《達文西體驗展－超越500年的輝煌》，CUBE卡友獨享購票9折優惠，邀民眾一起走進天才達文西的奇想世界。（圖／國泰世華提供，下同）

財經中心／綜合報導

今夏最不容錯過的國際級展覽《達文西體驗展－超越500年的輝煌》，將自6月14日起於台北松山文創園區正式開展。勇於跨界創新，致力傳遞「質感、美感、科技感」形象的國泰世華數位品牌CUBE擔任本次展覽的主要贊助夥伴，除了獨家提供CUBE卡友購票9折優惠1，CUBE形象大使-虛擬網紅雙胞胎姊弟中的姊姊Luna，更現身展場與觀展民眾互動，國泰世華CUBE邀卡友一同進入天才藝術家達文西的奇想世界。

由創下全台超過30萬參觀人次的《再見梵谷－光影體驗展》團隊一手策劃，以文藝復興巨擘－李奧納多．達文西及其作品為主題，遠從羅馬跨海運送超過50件珍貴實體展品，搭配5公尺巨幕的沉浸式聲光影音互動，以兼具互動性與教育意義的全新展覽內容，呈現達文西橫跨科學與人文藝術的輝煌成就。兼具高互動與教育意義的全新展覽內容，以多元方式呈現達文西橫跨科學與人文藝術的輝煌成就。展覽將自6月14日起至9月29日，展開為期三個月的奇幻旅程，民眾可透過珍貴豐富的展品與多元化的互動展示內容，完整剖析這位天才藝術家的前瞻奇想。

本次國泰世華CUBE透過多項別具巧思的設計安排，成為展覽內容的一環。除了於展場外架設一座模擬世界知名畫作「蒙娜麗莎的微笑」的背景，搭配上CUBE主題畫框，讓民眾可以成為畫中人物，拍照留念；CUBE形象大使-虛擬網紅Luna也將特別現身於繪畫互動區的影片中，邀民眾一同拿起畫筆，發掘自己的藝術天賦和創造力。CUBE更與主辦單位合作，精選兩款達文西經典畫作：「蒙娜麗莎的微笑」及「抱著銀貂的女子」，獨家推出展覽紀念拖特包（現場販售），邀民眾透過另一種方式與達文西的作品產生連結。

▲CUBE形象大使虛擬網紅Luna現身展場 邀民眾一同展現藝術細胞。

CUBE秉持「為可能，竭盡所能」的理念，以CUBE App及CUBE卡作為提供客戶生活金融服務的核心。CUBE App人性化的使用介面、領先同業的安全科技，以及引領潮流的質感金融形象，使用過的客戶對於其服務滿意度持續成長。近年來CUBE陸續冠名贊助華語流行天后aMEI ASMR 世界巡迴演唱會、金曲歌王陳奕迅的演唱會，以及Simple Life簡單生活節等活動。※更多活動內容請見：https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk/personal/event/overview/arts/，或KKTIX活動頁面：https://kklivetw.kktix.cc/events/ldv500tp

1、以CUBE卡現場或透過KKTIX線上購票，獨享9折優惠票價，每人限購兩張。全票:NT$450，CUBE卡優惠價NT$405

