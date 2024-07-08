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東港警分局琉球分駐所首位女所長　蔡孟儒今報到

▲東港警分局琉球分駐所女所長蔡孟儒 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局琉球分駐所第1位女所長蔡孟儒 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港警分局琉球分駐所首位女所長蔡孟儒於今（8）日報到；她於104年三等警察人員特考班結訓後分別在宜蘭縣三星分局及東港分局督察組擔任巡官職務，在東港分局任內工作認真，分別於112年獲頒警政署績優政風人員、113年屏東縣政府廉潔楷模，工作能力深獲長官肯定，晉陞2線2星警務員後，特別拔擢派任琉球分駐所所長職務，也是該所成立以來第一位的女性所長。

▲東港警分局琉球分駐所女所長蔡孟儒 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局琉球分駐所女所長蔡孟儒 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局琉球分駐所女所長蔡孟儒 。（圖／記者陳崑福翻攝）

小琉球目前為屏東縣最夯的觀光景點，現為暑假期間，登島觀光人數每天幾乎達上萬人次，島嶼的治安及交通安全顯得特別重要，尤其是暑假結束後緊接而來的三年一科甲辰年迎王祭典，更具挑戰性。

蔡所長報到後，隨即接地氣地拜訪琉球鄉王薇茗議員、公所秘書陳盈宏、代表會主席蔡家印，傾聽民意及地方需求，接著至碧雲寺和三隆宮參拜並拜訪主任委員黃清進，瞭解今年9月迎王祭典儀程。

蔡孟儒表示，新任職務極富挑戰性，將凝聚同仁向心力，一起用心努力，落實執行各項勤務，打造一個讓居民及旅客住的安心、玩的放心的環境，以維護島嶼的治安及交通安全。

東港警分局長林志弘表示，警察工作多元，不分性別，所長職務依適才適所、品操能力、職務歷練派任，期許新任蔡所長發揮專長，深入社區各角落，細心傾聽民眾及同仁的心聲，協助地方建構安全防護網，讓居民與遊客有個良好安全的居住及旅遊的環境。

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