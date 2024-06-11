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7歲童華僑市場上廁所「找不到媽媽大哭」　東港警助母子團圓

▲東港分局警員王弘毅、吳享諾協助男童找到媽媽 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港分局警員王弘毅、吳享諾協助男童找到媽媽 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

7歲陳姓男童與家人到東港華僑市場，與叔叔上廁所，由於市場前不能臨時停車，開車的媽媽去找停車位，男童出廁所見不著媽媽大哭　執勤的東港警分局員警看到，利用廣播系統找到他的媽媽，讓家屬很感激。

▲東港分局警員王弘毅、吳享諾協助男童找到媽媽 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港分局警員王弘毅、吳享諾協助男童找到媽媽 。（圖／記者陳崑福翻攝）

端午連假，東港華僑市場湧入大量觀光遊客及返鄉人、車潮，日前東港分局警員王弘毅、吳享諾等2員，擔服華僑市場前朝隆路交通疏導勤務時，突遇一名小朋友走到員警身旁，邊哭邊向警方表示要找媽媽。

警方詢問，才知7歲陳姓男童由家人帶往東港華僑市場，由叔叔陪同下車上廁所，因路口無法臨時停車，母親便開車前往停車場，不料才上完廁所出來的男童卻看不見母親，因此向在場執行交通疏導同仁求助。

員警安撫他情緒後，帶著他到廣播處請工作人員透過廣播方式尋找孩童家屬，不久他的母親蔡女便慌張的跑向員警所在路口，焦急地追問男童怎麼自己亂跑呢？

原來他上完廁所即跑出來，但叔叔仍在廁所內，男童以為叔叔不見了，便自行到剛剛下車的地方找媽媽，而母親因該路口畫紅線故已經駛離，男童母親看到小孩平安無事後如釋重負，頻頻向警方道謝，感謝警察熱心協助。

東港警分局呼籲，家長帶小孩外出時，應隨時注意安全並確保在視線所及範圍，若民眾於路上發現疑似走失兒童，可撥打110請警方到場了解，或先行將兒童留置，避免後續可能發生之事故，再聯繫警方到場協尋親屬，以免發生危險。

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