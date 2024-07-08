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獨／24歲男豪宅墜樓亡！起底是創意私房背骨仔　成渣男論壇大咖

▲▼(碼)24歲犯嫌從19樓墜落 。（圖／民眾提供）

▲24歲林姓犯嫌從19樓墜落 。（圖／民眾提供）

記者張君豪、陳以昇／新北報導

新北市板橋區某豪宅大樓今天中午驚傳男子墜樓身亡意外！原來是刑事局偵九大隊會同桃園、台南警方針對台版N號房「創意私房」後案「渣男頻道」收網行動，本來專案小組成員要逮捕涉嫌在相關Telegram群組散播未成年偷拍、性愛影片，結果24歲的林男假稱要上廁所，趁機從19樓住處窗戶脫逃，未料卻墜落在1樓當場四肢骨折變形身亡；據了解，林男涉嫌偷拍未成年私密影像，上傳電報頻道群組遭警方鎖定。

據悉「渣男頻道」加密地下色情群組是創意私房的版主許男不滿創辦人老馬賺的盆滿缽滿、從2022年在加密通訊軟體成立「渣男頻道」群組，並利用創意私房版主權限盜用該論壇的私密偷拍影片上傳牟利，但因創意私房影片都經過老馬委託影音助理在剪輯時編寫流水內碼，不久老馬就發現論壇非法的偷拍性愛影片外流，雙方決裂不歡而散。

許男當初落網辯稱，自己是創意私房論壇版主、才會成立該群組抓內鬼，稱要揪出盜賣影片的「背骨仔」，但自己卻透過盜賣論壇的非法偷拍性愛影片，獲利達數千萬元。

許男對外宣稱要抓影片外流，但後來「渣男頻道」越來越夯，甚至有取代創意私房而成為另個台版N號房的邪惡存在，雖然「渣男頻道」已經遭檢警抄滅，但林男也曾在Telegram類似私密群組上傳觸法未成年私密影片販售，成為刑事局這次執行掃盪非法兒少影片的拘提對象，未料卻在逮捕過程中意外墜樓身亡。

據了解，墜樓死者林男平常職業為工程師，在住處與老父同住、搜索過程中向警方表示要上廁所，警員讓他如廁，卻未注意廁所內有聯外窗戶，讓他獨自進入後，警員發現他上廁所太久，進去查看才發現林男消失，始知林男爬窗脫逃卻墜樓身亡。

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