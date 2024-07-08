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破尺度約砲！他見黑髮正妹自拍　老司機曝「暗黑手法」榨乾你

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲原PO詢問約砲價碼，對方傳來長髮正妹照 。（圖／翻攝Dcard）

網搜小組／劉維榛報導

臉書加LINE極大可能都是詐騙！一名男網友透露，手癢加LINE約砲，妹子長得超正，且價碼3000元能歡愉100分鐘，讓原PO心動了，但又怕是詐騙，因此詢問老司機真假性。全場一致回「詐騙！行情沒這麼低」；還釣出內行曝暗黑手法，「永遠看不到小姐，直到他覺得你乾了，他就會自己掛電話消失」。

一名男網友在Dcard表示，心血來潮加LINE約砲，對方名叫小野貓，也列出各種破尺度服務，像是「洗澡／品鮑／無套吹／舔蛋／足交／乳交／口爆」等，價碼短鐘60分鐘2000元、長鐘100分鐘3000元，甚至強調「服務用心，做足時間不偷時」。

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原PO則要求本尊照片，對方也秒讀秒傳一張黑長髮、氣質嫩白妹的自拍照。對此，原PO看似心動拋問「這種臉書加賴的...是真的嗎？還是詐騙？」

全場一致回應是詐騙，「假的！到現場絕對是新南向黑黑的」、「詐騙！行情沒這麼低，可能到現場就要叫你買點數卡了」、「我都叫對方錄影拍臉，結果每個都已讀我」、「運氣好一點就一個50歲阿桑，運氣不好就要給點數卡」、「2000元不太可能有這麼正的」、「高機率是詐騙，可以以圖搜圖看是不是盜圖」、「假照片，沒記錯的話這好像是一個網美護士」。

一名內行人也曝光整個詐騙手法，「短鐘一個小時，那鐵定是詐騙！正常短鐘約15-30分鐘而已，通常這外表等級的，30分鐘就要3500元起跳了，這個就是故意讓你覺得很划算，等你約了他會給地址，你永遠找不到門牌，然後就變成一個男的打給你，說最近抓很嚴小姐不敢下來接你，要你先去旁邊超商買個5000元點數當押金，小姐才敢下來，等等見面沒問題小姐會退現金給你，聽到這你就知道是詐騙了，然後拒絕他，他就會開始說他是太陽會XX堂的，說你莊孝維浪費他時間，找到你要你斷手斷腳等等，後面就是常規的恐嚇要你不斷掏錢，但你不管花多少，永遠看不到小姐，直到他覺得你乾了，他就會自己掛電話消失」。

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關鍵字：

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