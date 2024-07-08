高雄驚見超狂「閃電五連鞭」伴隨紫色光芒！86萬網嚇喊：比特效猛

▲天空出現驚人的畫面。（圖／翻攝自Threads／4.10_cy）



記者施怡妏／綜合報導

高雄啤酒節昨（7日）進行最終場，沒想到在第一組演出的告五人下台後，突下起了傾盆大雨，雷聲隆隆，場地積水，男團「U:NUS」成員蔡承祐拍到天空超狂的「閃電五連鞭」影片，有如蜘蛛網一般，還伴隨著紫光、白光，不少人驚呼「比特效還要猛」、「怎麼很像哥吉拉要出來」。

男團「U:NUS」成員蔡承祐在Threads發文，高雄晚間出現雷電交加的驚人畫面，他將影片放慢速度PO上網，「因為啤酒節，這天空我可以說一輩子」。只見天空中有好幾道閃電連續出現，有如蜘蛛網一樣，四面八方往上蔓延，延伸到整片天空，閃電把夜空點亮如白晝，還散發出紫色光芒。

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影片超過83萬次瀏覽，也釣出不少藍勾勾藝人在底下留言，宇宙人小玉留言「讓我想到地球生命誕生之初」；焦凡凡留言「好可怕，感覺天空要裂開了」；男歌手彭柏邑留言「太扯啦」；樂團「TRASH」鼓手魁剛留言「這輩子從來沒有看過這種天空」。

其他網友也看傻，「屏東也看見了」、「市長：這次燈光秀廠商夠水準」、「親眼看到已經嚇死」、「我以為下一秒雷神索爾會飛下來」、「這個是真的天空不是特效喔？」「放進MV！任何一支！」「根本史詩電影級的電扇雷鳴啊」、「這個影片看完瞬間不知道要稱讚漂亮還是說很可怕」、「上面也在辦啤酒節嗎，這麼嗨的嗎」。