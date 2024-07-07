預謀5年！日小學老師偷複製學生鑰匙　等她長大闖進屋

▲小學老師水野雅史偷偷複製女學生家中鑰匙，預謀5年後偷走她的高中制服。（示意圖，photoAC）
圖文／鏡週刊
近日，日本東京江戶川區一戶公寓遭小偷闖入，一名男子趁被害者不在家時潛入，企圖偷走女高中生的制服。令人震驚的是這名行竊者竟是被害者的小學老師，嫌犯5年前早就暗中複製女學生家中的鑰匙、預謀伺機犯案。
綜合日媒報導，39歲的小學教師水野雅史於2024年5月27日上午10點左右，潛入東京江戶川區一處民宅，企圖竊取該戶高中女生的制服。不料，他進入屋內後竟意外撞見女學生父親，遂倉皇從消防逃生梯逃逸。隔日，他便遭到日本警方逮捕歸案。
經警方查訊後得知，水野雅史並非臨時起意犯案，而是早有預謀。原來，該名受害高中女生，5年前曾就讀於水野任職的另一所小學。而水野竟在2019年的一次學校體育活動中伺機竊取了女學生的家中鑰匙，並於5年後犯案。
▲水野雅史事後遭警方逮捕，眾多網友認為應立刻撤銷他的教師資格。（翻攝X@bakusai_com）
水野在偵訊過程中供稱，他之所以會犯案，是因為「想要女高中生的校服」。日本記者實際走訪水野目前任教的小學，受訪者得知此事後都感到非常震驚。一名家長向記者表示：「我一直認為他是一位優秀的老師，我們在家裡談起他時，也都是這麼認為的。」
隨著日本媒體揭露此案，輿論也掀起軒然大波，不少網友憂心忡忡，認為這起案件竟是一場長達5年的預謀犯罪，直呼：「這種人應該被終身監控，否則恐將重蹈覆轍」「應立即撤銷他的教師資格，嚴防該名教師服刑後改名，重返校園任教。」目前，日本警方正著手深入調查該名教師在任教期間，是否還有其他學生受害。
「制服がほしくなったので盗み目的だった」「あの子は高校生になったんだとふと思って5年越しに侵入した」— j2zfちゃんねる (@j2zfyz) July 4, 2024
住居侵入で逮捕されたのは #東京・江戸川区 #区立小学校教諭 #水野雅史 容疑者（39）東京・江戸川区の小学校教諭の男が教え子だった女子高校生の自宅に侵入したとして逮捕された pic.twitter.com/SmKJCYQLtl
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