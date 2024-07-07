預謀5年！日小學老師偷複製學生鑰匙　等她長大闖進屋

▲小學老師水野雅史偷偷複製女學生家中鑰匙，預謀5年後偷走她的高中制服。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

近日，日本東京江戶川區一戶公寓遭小偷闖入，一名男子趁被害者不在家時潛入，企圖偷走女高中生的制服。令人震驚的是這名行竊者竟是被害者的小學老師，嫌犯5年前早就暗中複製女學生家中的鑰匙、預謀伺機犯案。

綜合日媒報導，39歲的小學教師水野雅史於2024年5月27日上午10點左右，潛入東京江戶川區一處民宅，企圖竊取該戶高中女生的制服。不料，他進入屋內後竟意外撞見女學生父親，遂倉皇從消防逃生梯逃逸。隔日，他便遭到日本警方逮捕歸案。

經警方查訊後得知，水野雅史並非臨時起意犯案，而是早有預謀。原來，該名受害高中女生，5年前曾就讀於水野任職的另一所小學。而水野竟在2019年的一次學校體育活動中伺機竊取了女學生的家中鑰匙，並於5年後犯案。

▲水野雅史事後遭警方逮捕，眾多網友認為應立刻撤銷他的教師資格。（翻攝X@bakusai_com）

水野在偵訊過程中供稱，他之所以會犯案，是因為「想要女高中生的校服」。日本記者實際走訪水野目前任教的小學，受訪者得知此事後都感到非常震驚。一名家長向記者表示：「我一直認為他是一位優秀的老師，我們在家裡談起他時，也都是這麼認為的。」

隨著日本媒體揭露此案，輿論也掀起軒然大波，不少網友憂心忡忡，認為這起案件竟是一場長達5年的預謀犯罪，直呼：「這種人應該被終身監控，否則恐將重蹈覆轍」「應立即撤銷他的教師資格，嚴防該名教師服刑後改名，重返校園任教。」目前，日本警方正著手深入調查該名教師在任教期間，是否還有其他學生受害。



更多鏡週刊報導

被嫌太臭！日本5旬男慘遭同事塞進洗衣機翻攪 殘忍霸凌掀議

買2便當拿6雙筷子遭報警控偷竊 女學生大器反擊學校餐廳老闆

陸童偷糖果賴「店員給的」 恐龍媽狂吵2小時！ 硬是罵到老闆下跪道歉才罷休