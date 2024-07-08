油箱見底才加油錯了！　中油曝3大NG行為

▲加油也有撇步。（圖／ETtoday資料照）



記者張靖榕／綜合報導

加油時機攸關油箱與愛車壽命，中油公司分享關於加油的「3不2要」，包括不要油箱見底了才加油。此外，中油也提醒，定期保養愛車，選對時機加油，才能更好地延長愛車壽命。

「不」儲存超過三個月

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中油提醒，最好避免長時間不用車輛，汽油儲存過久容易氧化，生成難溶膠質會阻塞油路。一般而言，儲存的汽油最好不超過3個月，氣候較炎熱地區，汽油存放時間要更縮短。

「不」加來路不明添加劑

中油聲明，已在自家汽油添加適當且適量的添加劑，完全符合引擎性能需求的品質，所以呼籲民眾「不要把愛車當實驗品」，隨便添加來路不明、成分可疑的添加劑，以免花錢又傷車。

「不」等油箱空了才加油

避免油箱見底再加油，尤其溼氣重的地區更是如此，油箱壁容易積存水氣，進一步造成腐蝕，而且油箱底部的汽油泵也會失去作用。因此最好在油錶刻度剩1／4時，就要趕快去加油。

「要」定期保養愛車

定期保養愛車能延長汽車壽命，中油提醒，汽車所使用的機油，應選擇品質優良、潤滑特性佳，並具有節省汽油效益的商品。

「要」選對加油時機

入夜前加油，效果好過隔夜後。回家前先把油加滿，可減低夜間油箱冷卻時吸入的潮濕空氣，水分凝結會沉降在油箱底部。