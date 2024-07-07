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2024岸內製片所開鏡大吉　台南拍片熱血一夏

▲台南鹽水區岸內影視基地，舉辦「2024岸內製片所」開鏡記者會，宣示著台南暑假最熱血的拍片活動即將展開。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南鹽水區岸內影視基地，舉辦「2024岸內製片所」開鏡記者會，宣示著台南暑假最熱血的拍片活動即將展開。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南鹽水區岸內影視基地，7日上午匯集了超過百位的青年學子，進行一場重要的活動「2024岸內製片所」開鏡記者會，宣示著台南暑假最熱血的拍片活動即將展開。

▲台南鹽水區岸內影視基地，舉辦「2024岸內製片所」開鏡記者會，宣示著台南暑假最熱血的拍片活動即將展開。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動現場聚集了多位重要嘉賓，包含台南市文化局長謝仕淵，以及合作單位國家人權博物館、客家電視台、鹽水區公所等代表。此外，台南市議員及多家贊助商的鼎力支持，為開鏡儀式增添了更多精彩與亮點。活動由謝局長帶領全體參與者，進行了開鏡祝禱儀式，祈求拍攝過程「平安順利，開鏡大吉！」

▲台南鹽水區岸內影視基地，舉辦「2024岸內製片所」開鏡記者會，宣示著台南暑假最熱血的拍片活動即將展開。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南鹽水區岸內影視基地，舉辦「2024岸內製片所」開鏡記者會，宣示著台南暑假最熱血的拍片活動即將展開。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次岸內製片所活動，除了國家人權博物館、客家電視台分別認領「金自由獎」、「最佳好客獎」，提供各5萬元的豐厚獎金，同時也獲得許多在地商家的支持，包括鹽水商圈及月津港商圈，參與的店家如：晒晒子咖啡♡サイサイコ、持酒書室映像館、月津懷舊食堂、好光濃食品、秘月港義式手工冰淇淋等提供餐飲折扣；添福商務旅館、A Life 好.生活整合國際旅宿、臉舎民宿等也都提供住宿優惠。

▲台南鹽水區岸內影視基地，舉辦「2024岸內製片所」開鏡記者會，宣示著台南暑假最熱血的拍片活動即將展開。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另外，台南的影視公司大員視務所也供應租借器材六折的特別活動，在地商家熱情共襄盛舉本次的活動，參賽學生憑參賽識別證都可以在這些店家享受優惠。

謝仕淵局長表示，岸內影視基地曾經是一座百年糖廠，如今已成為推動台灣影視產業的重要基地，不僅助力產業發展，更是一個培育影視專業人才的優質平台。此次推出的「2024岸內製片所」活動，感謝客家電視台和國家人權博物館的積極參與，他們的創意與努力成就了這一切。特別感謝黃信堯導演的到場鼓勵、鹽水區區長及賴委員的擁護，以及文化部對基地未來發展的信心。此外，活動的成功也離不開各方的支持，感謝所有鹽水在地的商家朋友們以及前來參與的20組青年拍攝團隊。謝局長強調，希望岸內影視基地不僅能促進影視產業的發展，還能成為孵育影視人才的重要平台。

▲台南鹽水區岸內影視基地，舉辦「2024岸內製片所」開鏡記者會，宣示著台南暑假最熱血的拍片活動即將展開。（圖／記者林東良翻攝，下同）
當日開鏡儀式完成後，下午還有一場重頭戲大師講堂：游移的鏡頭人生—從紀錄到劇情，黃信堯導演的電影創作經驗分享，透過金馬導演黃信堯的講解，讓學員充分的學習後發揮創意，未來製片所還有兩場大師講堂，邀請到金馬導演蕭雅全及侯季然，除了讓參賽學生報名外，也會開放部分名額讓市民朋友參加，有興趣的民眾請關注活動官網及粉絲團。謝仕淵局長表示：「期待學生們在岸內學習後能夠盡情發揮創意，推廣鹽水區的地方特色，並充分利用岸內影視基地的場景，創作出更多獨具風格的當地故事」。

▲台南鹽水區岸內影視基地，舉辦「2024岸內製片所」開鏡記者會，宣示著台南暑假最熱血的拍片活動即將展開。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「2024岸內製片所」入選的20組青年拍攝團隊，於開鏡儀式後準備拍攝作業，將於暑假期間，7月22日至8月25日在岸內影視基地及鹽水區開拍，孵化出更多優秀的電影作品。頒獎典禮將於9月28日舉行，評審將依據故事開發、表現手法、技術純熟度等方向進行綜合評分，頒發「金岸內獎」、「評審推薦獎」、「金自由獎」、「最佳好客獎」、「最佳團隊獎」等多個獎項，總獎金高達60萬元。這些獎項旨在鼓勵和表彰青年們的卓越表現，激發更多具有突破性且出色的影視作品的萌芽與成長。

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