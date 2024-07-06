國中慘遭性侵離家！她飽受折磨19年　獸父竟還要她扶養

▲屏東狼父性侵女兒，19年後還不斷請求女兒扶養。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／屏東報導

屏東一名國中女學生小安(化名)遭父親性侵，導致身心重創逃家，在外遊蕩並出現自暴自棄的行為，和父親鮮少連絡。不料小安長大後，父親卻以年老無法工作為由，3度對她提告請求扶養費，經小安向法院聲請免除扶養義務，屏東地院判准，可抗告。

判決指出，小安(化名)在父母離婚後由父親監護，不料隔年父親就在住處對她伸出狼爪，趁凌晨小安熟睡時性侵她，嚇得她當天就離家出走，從此未再與父親同住。

沒想到小安長大後，父親卻要求她扶養，小安雖在2020年獲法律扶助基金會扶助，訴請免除扶養義務，但因為當時身心狀態無法面對父親而先行撤回，結果，父親又在2022年請求給付扶養費，小安則提出性侵抗辯，父親雖辯稱誤會但仍撤回扶養請求。直到去年父親再度提告要求扶養，小安認為，父親不僅未盡扶養責任，還性侵她，向法院聲請免除扶養義務。

對此，父親辯稱當時前妻想復合，經常到他住處睡覺，一日他被上司罵，回家後藉酒消愁，半夜將小安誤認為前妻摟抱，只是想要玩玩也只有抱來抱去而已，只是猥褻而已。

法官認為，父親現年70歲，名下財產約348萬，是否無法維持生活已有疑慮，且他在小安未滿16歲時侵犯她，導致小安身心重創逃家，在外失魂遊蕩，徬徨無助，出現自暴自棄、放棄自我的念頭及行為，19年來仍飽受心靈折磨，而後父親雖知道小安到哪間高中就讀，也未透過其他方式盡扶養責任，判小安無須扶養父親。可抗告。