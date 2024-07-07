陸獨臂單腿騎手登頂非洲最高峰　證書寫女兒名「完成跟她的約定」

▲遼寧單腿獨臂自行車手郭少宇登頂非洲最高峰。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸遼寧一名自行車騎手郭少宇在非洲騎行並拍攝影片，成為一名社群平台上的網紅。和一班人不同的是，郭少宇在16年前的一場事故中失去右手右腳，是一名單臂獨腿的自行車手，也因此成為一名身障運動員。退休後，他先是騎行環遊中國，近年前往世界各地，足跡踏遍十餘個國家，還完成非洲最高峰「吉力馬札羅山」登頂的壯舉。

《環球網》報導，近日，郭少宇登頂非洲最高峰乞力馬扎羅山（吉力馬札羅山，下同）！克服攀登路上的重重困難，郭少宇說，他不僅僅是為了突破自己，更是為完成一個特殊的約定。

為攀登海拔5895公尺高的非洲第一高峰，郭少宇得先穿越山腳下的熱帶雨林，過程中還遭遇滂沱大雨，導致原本還算平坦的山路變得濕滑泥濘，對佩戴義肢的他而言，無異是更加難行。

第一關闖過後，郭少宇緊接著面對的便是更加陡峭的山石，雖不至於像潮濕的泥土般滑溜，但郭少宇在崎嶇的路面上只能手腳並用，緩步挪動，終究還是免不了狠狠摔了數個跟頭。

郭少宇以每天十多公里的前進速度，翻過一座又一座山頭，最終，在朝陽升起的第五天清晨，登上了非洲最高峰峰頂，享受著冰雪和雲海作伴的日出美景。

郭少宇表示，他在登頂的證書上寫下女兒朵朵的名字，完成了和女兒的約定，「這是要送給女兒的禮物，不知道她長大後會面臨什麼，但希望這張證書，未來能帶給她去嘗試、去挑戰的勇氣。」