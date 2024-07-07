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孤兒被收養16年法院判百萬遺產「無繼承權」　親生女兒逼搬離住處

▲貴陽一名孤兒被收養16年後，收養人先後過世，法院判定未登記無繼承權。（圖／翻攝紅星新聞）

▲貴陽一名孤兒被收養16年後，收養人先後過世，法院判定未登記無繼承權。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

貴陽一名孤兒郭甲（化名）10歲被一對老夫婦收養，由於年齡差距，稱其為爺爺奶奶，夫婦則有一名大郭甲29歲的親生女兒郭乙（化名）。經過16年，老夫婦先後過世，郭甲未能證明收養關係，被法院駁回對百萬（人民幣，下同）遺產的繼承請求，財產被轉入郭乙名下，郭乙還要求郭甲搬離住處，引起外界議論。

▲貴陽一名孤兒被收養16年後，收養人先後過世，法院判定未登記無繼承權。（圖／翻攝紅星新聞）

《紅星新聞》報導，圍繞老兩口留下「百萬遺產」，郭甲和郭乙對簿公堂。現年30歲的郭甲稱，郭某夫婦去世後，郭乙將老人名下財產轉移至自己名下，還提出讓他搬離老兩口留下的房屋。為此，自認為是夫婦養子的他提起訴訟，請求分割遺產。

郭甲原姓王，出生在貴陽一個普通家庭，因父母相繼因病離世，他在10歲時成了孤兒。2005年1月，他受媒體訪問時提到，「幫我找個願意收養我的家吧，我一定乖乖地聽話，我會做飯，洗衣服……。」

此時，一對郭姓老夫婦投書，願意領養郭甲。老夫婦自曝，郭乙結婚搬走後感到孤獨，覺得孩子可憐，考慮自己有撫養能力，便決定收養郭甲。不過，老夫婦收養郭甲後，雖然以爺孫名義將其入戶，卻只有同住證明，無實際領養證明。

▲貴陽一名孤兒被收養16年後，收養人先後過世，法院判定未登記無繼承權。（圖／翻攝紅星新聞）

郭甲與郭乙在老夫婦在世時，關係並不和睦，直至老夫婦先後過世，法院便將遺產判給郭乙。郭乙宣稱，父母和郭甲並未形成合法有效的收養關係，郭甲並非她父母的合法繼承人，無權分割遺產。

法院判決後，郭甲表示，將再行起訴，希望能以非繼承人「酌定分配」方式，分得一定比例遺產，「他仍住在爺爺、奶奶留下的房屋裡，也能養活自己，但希望有個住的地方。」

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