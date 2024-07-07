又停電！豪大雨、線路開關故障　彰化3鄉鎮3598戶停電

▲因切換線路開關故障埔心鄉停電。（圖／台電提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

又停電了！繼昨天深夜田中鎮及社頭鄉因受到豪大雨造成2036戶大停電後，今(7日)清晨埔心鄉也發生大停電，冰箱、冷氣瞬間停擺，不少民眾被熱醒，連部立彰化醫院冷氣也不動了；台電表示，因地下線路開關故障，造成1562戶停電，1小時後全數恢復供電。

台電表示，昨（6）日20時10分因受到熱對流強風豪雨影響，造成彰化縣田中鎮、社頭鄉山腳路一帶共2036戶停電。台電獲報後立即派員至現場搶修，並先行隔離故障區間進行轉供，於深夜10點20分全數恢復供電。

台電指出，今(7)日4時48分因地下線路開關故障，造成彰化縣埔心鄉員鹿路一段、明聖路四段、東明路、西安北路等一帶共1562戶停電，立即派員至現場搶修，並先行隔離故障區間進行轉供，於5:50分全數恢復供電，台電雖然強調，院方因有ATS切換未受到影響，但部立醫院病房冷氣也受到變電所跳電影響停電，於10點45分全數恢復供電。

部立彰化醫院表示，清晨4時50分因台電的饋線壞掉造成電力異常，本院於4時51分啟動緊急發電設備有先提供空調設備(冷度較沒足夠) ，9時15分請技師來協助，將員林線切換為溪湖線，並且已經於10:50切換溪湖線恢復供電。