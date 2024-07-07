台中26歲警騎重機K1賽車場自摔！一度無心跳　腦出血昏迷搶救中

記者白珈陽、唐詠絮／彰化報導

中部最大的卡丁車比賽場地-溪湖K1賽車場，昨(7日)下午包場，不少人進場參加，一名26歲任職在台中水湳派出所劉姓員警，在賽道上騎重機自摔，當場失去呼吸心跳，消防局據報後立即調派人員前往緊急救護，並送衛部彰化醫院，所幸到院前恢復心跳，晚間轉往台中市醫院救治。

▲員警休假賽道摔車重傷昏迷。（圖／民眾提供）

消防局昨日傍晚17時35分據報，溪湖鎮大溪路K1賽車場有人摔車，疑失去呼吸心跳，需要救援，隨即派溪湖消防分隊前往執行緊急救護任務，到達現場，劉男已經躺在地面上，旁邊圍了數人，有熱心民眾在為他作CPR，也有男子騎乘機車在路口引導救護車。

▲員警休假賽道摔車重傷昏迷。（圖／民眾提供）

經初步檢傷，劉男頭部後腦勺有血腫、背部頸椎及脊椎處有擦挫傷，立即施以CPR及AED急救，送往部立彰化醫院，所幸到院前恢復心跳，於晚間約7點30分轉往台中某醫院救治。

台中第五分局回應表示，劉員因不慎發生摔車意外，已當場送衛福部彰化醫院急救，後續轉送臺中中國醫藥大學附設醫院治療。經醫生診斷，劉員疑因腦部出血昏迷，現先以引流方式使血塊流出再以藥物降低腦壓，俟狀況予後續治療。劉員警專34期畢業、未婚，於110年1月調入水湳所服務。本分局將持續關注劉員狀況，並協助家屬後續相關事宜。