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小三通一位難求「金門旅遊卻慘淡」　業者怨：拚觀光燒錢沒創意

▲▼金門旅遊業者認為金門觀光業沒創意，難以吸引觀光客。（圖／林名揚翻攝）

▲金門旅遊業者認為金門觀光業沒創意，難以吸引觀光客。（圖／林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

台金航線一位難求，但金門觀光業依然慘淡！有旅遊業者抱怨，金門小三通迄今未開放陸客入境金門，金門等不到陸客商機，多數台灣本島遊客則是透過小三通赴廈門旅遊，留在金門觀光的較少，「金門觀光活動都是在燒錢沒創意，觀光客不買單」、「都是島民自嗨」，若不解決根本原因，縣府拚觀光只是徒耗經費。

暑假來臨，金門縣政府為搶攻旅遊市場，往年常花費大把鈔票舉辦「親子嘉年華」、「老兵召集令」等大型帶狀活動，或攜手鄉鎮公所辦「花蛤季」、「海洋音樂祭」等晚會型派對，期藉此吸引觀光人潮。不過旅宿業者爆料，每年辦這些了無新意又花大錢的活動根本都是「島民自嗨」，真正為此來金門觀光的遊客少之又少，呼籲縣府拚觀光是好事，但得創新規畫、解決遊客不來的原因，而非僅流於形式徒耗經費。

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▲▼陸軍金門防衛指揮部混砲營有名許姓士官搭船，船上查出未報關物品。（圖／林名揚翻攝）

金門縣觀光處統計資料，2023年親子嘉年華活動為地區創造的觀光產值約達1743萬餘元，參與活動人數約1萬5630人，其中外縣市遊客數有1647人，占比10.5％；另2023年老兵召集令活動所創造的觀光產值則高達約4億元，吸引外地觀光客多達3萬1629人，其中曾於金門服役的老兵就有1萬6470人，或攜家帶眷、或約三五同袍，「重返英雄島」找回憶、話當年。

不過在地旅宿業者卻表示，這些活動除了「老兵召集令」看得到實質的效果，因為當兵是男人一生中最重要的回憶，無論如何也想帶著妻兒回金門訴說當年勇，不過內容也得推陳出新，總不能每年都只回來看那日漸頹壞的老碉堡；其他活動對於外來遊客的吸引力效果非常有限，因為主活動的天數短，在有限的機位下，能帶來的人潮也就很有限。

▲▼金門旅遊業者認為金門觀光業沒創意，難以吸引觀光客。（圖／林名揚翻攝）

旅宿業者認為，像花蛤季、音樂祭等晚會性質的活動，通常邀請的藝人「咖位」吸引力也不足，偶爾才有幾位藝人的死忠粉絲會跨海前來追星，其他到場的民眾幾乎都是在地鄉親「島民自嗨」，能增加在地攤販收入，但談不上促進觀光。

金門縣議員唐麗輝在議會質詢時也指出，台－金機票太貴，非金門籍民眾光是來回票價就已超過5000元，都快可以出國一趟了，也就大幅降低來金旅遊的意願；加上小三通中轉客雖多，卻沒帶來觀光效益，反而使鄉親機位一票難求，抱怨連連；若縣府未能向中央爭取機票降價與增加航班的問題，將成為金門觀光的致命傷。

▼金門「花蛤季」3D光雕秀。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼準備卡位！金門「花蛤季」首場絕美3D光雕秀搶先看。（圖／記者林名揚翻攝）

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